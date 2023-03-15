Иран вновь пытается играть на обострение — инцидент с пролётом самолета ВВС ИРИ вдоль границы с Азербайджаном не оставил здесь сомнений. Границу иранский самолёт как бы не пересёк. Но в результате такого полета возникла непосредственная угроза гражданской авиации — небо, напомним, одно на всех. К тому же близ границы с Ираном расположены аэропорты Физули и Зангелана, не считая еще воздушной гавани Лянкярана. Не говоря о том, что такие полёты — априори демонстрация агрессивности.

И как теперь показывают события, на иранские угрожающие воздушные манёвры отреагировали не только в Баку, но и в Вашингтоне. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, о чем уже рассказывал Minval, так прокомментировал воздушный инцидент: «Что касается Азербайджана и Ирана, то Иран уже давно злонамеренный актор в регионе. Он занимается пагубной деятельностью, деятельностью, которая угрожает его соседям как ближним, так и дальним. Поэтому мы с беспокойством наблюдаем подобной напряженностью. Наш подход заключался в том, чтобы расширить наше взаимодействие с Азербайджаном и Арменией на Южном Кавказе для достижения более стабильного региона, менее подверженного конфликтам». Заявление, на первый взгляд, осторожное и взвешенное, но оценку действиям Ирана Прайс дал весьма жёсткую. А он официальный представитель Госдепартамента, а не независимый эксперт или блогер, так что высказывал он не личное мнение, а позицию США. Это, конечно, еще далеко не те заявления, которые звучат в поддержку Азербайджана в Анкаре, но в Вашингтоне уже дали понять, что держат руку на пульсе. И обозначили, кого считают ответственным за рост напряжённости.

Наконец, понятно и другое. Попытки Ирана представить свою воздушную выходку как «плановый полет» могут произвести впечатление разве что на младшую группу детского сада. Такие игры у чужих границ случайными не бывают. Особенно на фоне резкого роста напряжённости вообще и очередных арестов в Баку иранской шпионской агентуры и связанных с ИРИ наркоконтрабандистов в частности. Более того, полет проходил как раз там, где Иран совсем недавно пытался устраивать демонстрацию силы, проводил учения и одновременно размещал в соцсетях угрожающие видеоролики. В Баку тогда не испугались, и очень скоро провели совместные учения с Турцией. Теперь же и в Вашингтоне дают понят, что следят за ситуацией. А значит, экспертное сообщество получает еще одно подтверждение: случись Ирану пересечь «красную черту», и «ответка» прилетит не только от Азербайджана. Плюс ко всему, назвав Иран «злонамеренным актором», официальный представитель Госдепартамента явно имел в виду не только «воздушные игры».

Тем более нельзя не обратить внимание, что в том же предложении Прайс упомянул и конфликты на Южном Кавказе. И это не тот случай, когда он «брякнул лишнее» или у него «поскользнулся язык». В Азербайджане прекрасно знают, что Иран открыто поддерживает армянскую «игру на обострение» в Карабахе. В Ханкенди уже перебрасывали полтора десятка офицеров иранских спецслужб, теперь турецкие СМИ анонсируют операцию по переброске в Карабах аж 4 тысяч иранских террористов. Вряд ли Вашингтон вообще не обращает внимание на эту опасную возню. А значит, и пресекать ее тоже будут на другом уровне, куда более опасном и болезненном для самой иранской «муллократии». Где могут, конечно, считать Азербайджан частью своей территории, но оказались явно не готовы к тому, что остальной мир эти иранские державные иллюзии не разделяет.

И, наконец, примечательно поведение самого Ирана. Все это очень напоминает российскую «воздушную войну нервов» у границ западных стран — с полётами вплотную к чужим границам, с имитацией ракетных ударов и т.д. Причём без большого риска для себя. Полёт в 3-5 километрах от границы и даже над самой границей — как бы не тот случай, чтобы в дело вступала ПВО. Однако еще в 1999 году самолеты ВВС Ирана пересекали границу, вторгались в азербайджанское воздушное пространство и совершали боевые развороты над устьем Куры. И если теперь иранские «воздушные соколы» пытаются надувать щеки и что-то показывать Азербайджану, но границу не пересекают — это говорись о многом. Судя по всему, в Тегеране и до заявления Прайса понимали, что Азербайджан своё небо контролирует и на вторжение ответит. Так что воздушную войну нервов Иран уже проиграл.

Нурани, обозреватель