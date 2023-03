Украинский самолет доставил гуманитарную помощь в Турцию, сообщил в своем Twitter-аккаунте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«На этой неделе украинский самолет «Ан-124» доставил на авиабазу Инджирлик 101 т. гуманитарного груза для пострадавших от землетрясений. Эта гуманитарная помощь была доставлена украинским самолетом по координации с ВС Франции, разгружена турецкими и американскими военнослужащими. В трудные моменты мы как союзники объединяем свои усилия», — отметил Кулеба.

This week, Ukraine’s Antonov AN-124 delivered 101 tons of humanitarian aid to Incirlik Air Base to help families affected by recent earthquakes. Coordinated by 🇫🇷 armed forces, delivered by 🇺🇦 aircraft, unloaded by 🇹🇷 and 🇺🇸 military. As allies, we come together in trying times. pic.twitter.com/gLVFo29ZOs

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 3, 2023