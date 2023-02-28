Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик поделился публикацией в связи с новоназначенным послом Азербайджана в его стране Мухтаром Мамедовым.

«Добро пожаловать, господин посол. Первый посол Азербайджана, назначенный в Израиль, уже прибыл. В наших отношениях начинается новая эра», — говорится в публикации.