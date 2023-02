Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик поделился публикацией в связи с новоназначенным послом Азербайджана в его стране Мухтаром Мамедовым.

«Добро пожаловать, господин посол. Первый посол Азербайджана, назначенный в Израиль, уже прибыл. В наших отношениях начинается новая эра», — говорится в публикации.

Welcome, Mr. Ambassador!

Azerbaijan’s first ambassador-designate has arrived to Israel. A new era in our relations 🇮🇱🇦🇿 https://t.co/juRjET6VkP

— George Deek (@GeorgeDeek) February 28, 2023