Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик поделился публикацией в связи с новоназначенным послом Азербайджана в его стране Мухтаром Мамедовым.
«Добро пожаловать, господин посол. Первый посол Азербайджана, назначенный в Израиль, уже прибыл. В наших отношениях начинается новая эра», — говорится в публикации.
Welcome, Mr. Ambassador!
Azerbaijan’s first ambassador-designate has arrived to Israel. A new era in our relations 🇮🇱🇦🇿 https://t.co/juRjET6VkP
— George Deek (@GeorgeDeek) February 28, 2023
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