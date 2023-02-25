В эти дни Азербайджан отмечает одну из трагических дат своей истории — очередную, уже 31-ю, годовщину Ходжалинского геноцида. Ходжалы для нас — это боль и трагедия. И в то же время — летопись мужества. Защитники этого города стояли до конца.

Но, возможно, особого внимания заслуживает еще один эпизод — уже во время последнего штурма Ходжалы небольшой отряд под командованием Алифа Гаджиева взорвал диспетчерскую вышку Ходжалинского аэропорта. Возможно, они уже понимали, что город обречён, и что защитники Ходжалы, у которых, кроме стрелкового оружия, были три единицы бронетехники, одно артиллерийское орудие и один автоматический гранатомёт, не удержат наступление штатной бронетехники 366-го российского полка. Но сдать целехоньким и готовым к эксплуатации аэропорт — этого они допустить не могли. И не допустили.

Конечно, сепаратисты позже неоднократно пытались «реконструировать» и запустить аэропорт, но на календаре был уже не 1992 год. И Азербайджан был уже другой. Так что летать в чужом воздушном пространстве без разрешения Баку не получилось. Алиф Гаджиев и его товарищи по оружию подарили достаточное время для того, чтобы Азербайджан, даже не контролируя аэропорт Ходжалы на земле, уже контролировал небо над ним.

И, возможно, понять важность того эпизода последнего штурма Ходжалы позволяют уже горячие новости из Молдовы. Как заявил несколько дней назад премьер-министр этой страны Дорин Речан, Москва планирует захватить аэропорт Кишинева для переброски войск, но власти Молдовы готовы к этому.

То, что речь зашла об аэропорте, не похоже на случайность. Переброска войск военно-транспортной авиацией остается «классикой жанра», и для ее осуществления контроль над «воздушными воротами» остро необходим. Именно с захвата аэропорта Праги — Рузине — началось 21 августа 1968 года советское вторжение в Чехословакию. Причем использовал СССР манёвр, который иначе как подлостью назвать не получится: советский якобы гражданский самолёт сообщил диспетчерам, что терпит бедствие, и запросил срочную посадку. А когда сел, из него выскочили десантники и «взяли под контроль» чужой гражданский аэропорт. Во время Первой Чеченской войны российская военная база в Грозном располагалась именно в аэропорту «Ханкала». В 1999 году во время натовской высадки в бывшей Югославии российские десантники совершают марш-бросок на Приштину и захватывают опять-таки аэропорт.

И на этом фоне захват Ходжалинского аэропорта полностью «встраивается» в общую стратегию. И если бы не героические действия Алифа Гаджиева и его товарищей по оружию, аэропорт мог бы заработать уже на второй день после оккупации города — примерно так же, как продолжал работать аэропорт «Бельбек» в Крыму.

И тем более дают изрядную пищу для размышлений планы сепаратистов заново запустить Ходжалинский аэропорт, который они, разумеется, называли «Степанакертским». Возобновить его эксплуатацию армянское оккупанты пытались еще в «десятых». И уже тогда активно делились планами, что если этот аэропорт немного модернизировать, и он сможет принимать военно-транспортные самолёты. Подтекст понятен. Но запустить аэропорт не удалось, несмотря на всю истерику армянского лобби.

На этом фоне вряд ли случайным выглядит и то обстоятельство, что именно в аэропорту Ходжалы находится основная база российских миротворцев. Но дело даже не в том, что запущенный уже в первые дни российской миротворческой операции слушок, будто бы аэропорт откроется со дня на день, так и остался слушком, а мольбы Рубена Варданяна открыть «воздушный мост» закончились ничем — даже покидать Ханкенди криминальному олигарху пришлось в обнимку с солдатскими кальсонами и совсем не по воздуху. И даже не потому, что миротворцы так и не получили право на боевую авиацию.

Просто, если уж говорить об истории «аэродромных операций», то лучше держать в голове 1984 год, американский десант на остров Гренада, где после прихода к власти промосковского правительства Кремль приступил к реконструкции местного аэропорта и принялся удлинять там взлетную полосу до 2700 метров, так, чтобы с нее могли взлетать ракетоносцы. США не стали ждать нового «карибского кризиса» и действовали на упреждение.

Нелишне помнить и Чернобаевку — аэропорт под Херсоном, куда Россия более 20 раз стягивала силы, а украинские артиллеристы аккуратно учиняли им разгром.

Тем более надо держать в памяти, что летать в азербайджанском воздушном пространстве без разрешения официального Баку не получится. Наша страна обладает достаточными ресурсами, чтобы не допустить в Ходжалы «пражский сценарий» или что-то вроде него. Так что, пытаясь устроить в Ходжалы «Рузине», есть шансы получить «Чернобаевку». Со всеми вытекающими.

Нурани, обозреватель