На сегодняшний день Азербайджан направил в зону землетрясения в Турцию материальную помощь на сумму около 25 млн. манатов. Об этом говорится в публикации МИД в соцсети «Твиттер».

Отмечено, что до 21 февраля правительственными и государственными учреждениями, юридическими и физическими лицами в Турцию отправлена материальная помощь на сумму 24900000 манатов.

Отмечается также, что в Турцию отправлено из Азербайджана 183 мобильных домов контейнерного типа и 6872 палатки. Доставлено также 899 генераторов, 12 790 единиц обогревателей и технического оборудования.

Humanitarian aid sent to brotherly Türkiye after a devastating earthquake as of February 21

