Сегодня Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выплатил пенсии по города Баку и Сумгайыт, а также по Абшеронскому району.

Об этом сообщили в пресс-службе указанного министерства.

С 1 февраля 2023 года минимальный размер пенсий увеличен с 240 до 280 манатов. Также с 1 января 2023 года все виды пенсий проиндексированы на 14,7%. В связи с индексацией к февральской пенсии добавлена надбавка за январь. В ближайшие дни вместе с новыми надбавками будут выплачены пенсии и в других регионах республики, а также пенсии льготников.