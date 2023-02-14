Вооруженные силы Узбекистана в рейтинге Global Firepower признаны самыми мощными в регионе, способными дать отпор посягательствам на суверенитет республики: ее президент пошел по пути не только закупки вооружений, но их собственного производства и масштабной подготовки военных кадров.

Global Firepower — это базирующийся в США неправительственный военный сайт, оценивающий военную мощь стран мира. В его адрес порой звучит критика – некоторые эксперты имеют претензии к методологии составления рейтинга армий, публикуемого ежегодно. Методология сложна, базируется на данных анализа порядка 60 факторов, говорящих о боеспособности вооруженных сил. Спорить по поводу объективности Global Firepower можно, конечно, сколько угодно, но на данном этапе его оценки считаются наиболее приближенными к реальности, и конкурентов в составлении рейтинга армий у него пока нет – во сяком случае, на публичном уровне.

По положению на 2023 год ознакомимся с возможностями вооруженных сил государств Центральной Азии – взрывоопасного региона, граничащего с Афганистаном и пытающегося лавировать на внешнеполитическом треке в условиях острой конкуренции в ЦА разных центров силы. Лидером среди государств Центральной Азии стал Узбекистан, занявший в рейтинге 62-ю позицию, то есть он продвинулся, по сравнению с предыдущим годом, на 7 ступеней, чему есть объяснение – о нем речь пойдет ниже. На одну рейтинговую строку от Узбекистана отстал Казахстан – 63-е место, то есть он улучшил свои показатели на 1 пункт. На столько же продвинулся Туркменистан, заняв 82-е место. От них сильно отстают Кыргызстан – 107-й в рейтинге (ранее 90-е место), и Таджикистан – 120-е против 111-го.

В тройке лидеров — США, Россия и Китай. На четвертом месте Индия, следом идут Великобритания, Южная Корея, Пакистан, Япония, Франция, Италия. Это, так сказать, ТОП-10, до которого Турция не дотянула всего на 1 позицию – она на 11-м месте. А последними в рейтинге значатся Бутан, Бенин и Молдова.

Разумеется, интересно узнать, как обстоят дела у Азербайджана: оказалась, гораздо лучше, чем у всех стран Центральной Азии и Южного Кавказа, хотя АР пришлось воевать, что, по идее, должно было сильно истощить ее ресурсы. Но, судя по рейтингу, у Баку еще достаточно пороха в пороховницах и, к тому же, есть большой опыт ведения боевых действий, которого, кстати, очень мало у лидера Центральной Азии – Узбекистана. По версии Global Firepower, Азербайджан занял 57-е место среди 145 стран. Соседние же государства Южного Кавказа заметно от него отстали: Грузия на 85-й позиции, Армения – на 94-й.

Заметим также, что азербайджанская армия входит в тройку сильнейших на постсоветском пространстве, включая три государства Балтии – ее опередили только Россия и Украина. До ТОП-3 не дотянула даже Беларусь — 60-е место в мировом рейтинге.

Но на чем базируется индекс, теоретически определяющий боевой потенциал страны, в котором не учитывается ядерное вооружение? Тут, помимо численности вооруженных сил, номенклатуры вооружения и его количества, профессиональной подготовки кадров, военного бюджета, учитывается множество факторов – вплоть до технологического развития той или иной страны, ее природных ресурсов, транспортных и логистических возможностей, валютных резервов и т.д.

Но вернемся к Узбекистану и его стремительному прорыву и лидерству. Во-первых, президент Мирзиеев вплотную занялся военным реформированием страны и пошел по пути создания отечественного вооружения и военной техники, в том числе, беспилотных летательных аппаратов. С точки зрения политической и экономической независимости от других государств в поставках вооружения и укрепления суверенитета, шаг этот крайне важный. Но при этом Ташкент сохраняет военно-техническое сотрудничество с Пентагоном, НАТО, Пекином и Москвой.

Говоря о последней. В настоящее время в узбекской армии наблюдается явный перевес вооружения и техники советского и российского производства – танки различной модификации, боевые машины пехоты и десанта, бронетранспортёры и бронированные автомобили, хотя наличествуют также американские и турецкие. Противотанковое вооружение и ракетные комплексы тоже преимущественно российского и советского производства, но есть и китайский ЗРК дальнего действия для поражения самолётов, крылатых ракет, вертолётов и прочих воздушных объектов.

Не будем утомлять читателя перечислением возможностей узбекской армии, включая артиллерийские, противовоздушные, авиационные и т.д. Отметим лишь, что, во-первых, ВВС республики, как считают эксперты, способны качественно контролировать безопасность своего воздушного пространства; отражать террористические угрозы разного уровня. Армия также готова к оперативному наращиванию сухопутных войск за счёт резервистов, подготовке которых постоянно уделяется большое внимание. И, что немаловажно, в Узбекистане четко налажено обучение военных кадров, то есть в стране, в отличие от других государств Центральной Азии, сохранена вся система высших военных учебных заведений: Академия Вооружённых Сил, Военно-технический институт Национальной гвардии, Военный институт информационно-коммуникационных технологий и связи Минобороны, Таможенный институт, Академия МВД, другие вузы соответствующей специализации.

Все это, конечно, замечательно, но угрозы – как внутренние, так и внешние – в Центральной Азии сохраняются, и регион подстраховывает Россия: напомним, в Кыргызстане и Таджикистане дислоцированы российские военные базы, и обе страны плюс Казахстан являются членами ОДКБ. А в Туркмении бдит и Китай. Учитывая возможные деструктивные действия, в Узбекистане создана Государственная комиссия по вооружению армии – для обеспечения обороноспособности страны. Ее деятельность разносторонняя и далеко не формальная.

Выше был упомянут Азербайджан, превосходящий мощью армии все государства Центральной Азии – 57-е место в рейтинге. Если бы не карабахская война 2020 года, Азербайджан имел все шансы попасть в ТОП-50 армий мира. Но по свидетельству президента Ильхама Алиева, азербайджанские ВС стали восстанавливаться и усиливаться сразу же после победы, в частности, силы специального назначения различных войск увеличены в 2-3 раза, созданы новые спецподразделения. Рост армии, пояснил азербайджанский лидер, необходим для решения новых оборонительных задач. Каких именно – не уточняется: Армения с военной точки зрения недееспособна. И в Ереване этого уже не скрывают. Так, Panorama.am цитирует секретаря фракции «Честь имею» парламента РА Тиграна Абрамяна, написавшего на своей странице в социальной сети Facebook следующее: «Пока Пашинян продолжает кампанию по унижению и уничтожению армянской армии, … президент Азербайджана заявляет, что за последние два года он более чем в два раза увеличил личный состав подразделений специального назначения азербайджанской армии».

Но, полагает законодатель, армянскую армию «можно привести в чувство», поставить перед ней серьезную боевую задачу, однако «главным препятствием на этом пути однозначно является николовская власть (премьера Пашиняна – прим. автора), при которой армии и ее основам был нанесен колоссальный ущерб». И хотя «времени очень мало, однако в условиях отстранения этой власти у нас есть возможность восстановиться и подняться на ноги».

Тут возникает вопрос: на чем основан такой оптимизм, когда армия Армении — 94-е место в рейтинге – уступает всем армиям Южного Кавказа? И когда в конце прошлого месяца министр обороны РА даже отказался явиться на закрытое парламентское обсуждение текущего состояния ВС республики, имеющихся в ней проблем и их решения. Депутатов, в частности, беспокоит, «почему армянская армия стала непривлекательной и военнослужащие ее массово покидают».

Вопрос, конечно, риторический. И очевидный ответ на него, тем более – развернутый, не оставляет надежд на скорое «приведение в чувство» деморализованных и оголенных Вооруженных сил Армении. Увеличение расходов на оборону в этом году, как обещал Пашинян, на 113% по сравнению с 2018 годом (!?), то есть до $1,2 млрд, а также заверения в том, что «мы уже начали процесс реформ в армии», ничего не дадут. Надежды на то, что «Запад нам поможет», а Россия будет вынуждена помогать неверному «союзнику», поливающему ее помоями и всячески дискредитирующему, видятся напрасными, пусть кто-то и даст что-то на бедность или на создание иллюзии, что Армения еще может «защитить себя», претендовать на «откусывание» хоть какого-то кусочка Азербайджана – так, для имиджа. Или из далеко не благих побуждений.

Но спасать и вооружать до зубов Армению никто не станет. Посеять хаос – да, но не более. Ее спасение — в реализации мирной повестки, развитии экономики, коммуникаций, добрососедских отношений. Два с лишним года, прошедших с окончания войны, не подвигли армянскую сторону на созидание. Случись иначе, Армения могла бы заняться и строительством армии как символа страны, но не как агрессора. Но этого не произошло. И стоит ли вообще в такой ситуации говорить о каких-либо рейтингах, а, тем более, в контексте мощи армии.

Кот Леопольд призывал: «Ребята, давайте жить дружно!» Тогда не надо будет ни защищаться, ни нападать, ни клянчить покровительства то одного центра силы, то другого, то третьего. Это, конечно, в идеале. А в суровой действительности хорошо бы начать с простого, ставшего сложным – научиться договариваться и жить в мире. Узбекистан, кстати, в этом смысле подал хороший пример государствам постсоветского пространства: статус самой мощной армии среди стран Центральной Азии не помешал ему это сделать.

Ирина Джорбенадзе