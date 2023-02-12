Молдова может стать следующим «адресом войны» — горячая хроника последних дней напомнила об этом еще раз. Владимир Зеленский, президент Украины, в ходе своего европейского турне озвучил сенсационную информацию: Украина перехватила план российских спецслужб по разрушению Молдовы, и он очень похож на тот, что готовила РФ для захвата Украины. Правда, отметил: ему пока не известно, отдала ли Москва приказ об осуществлении этого плана.

В Москве, как того и следовало ожидать, «включили непонятку». Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, заявил: в Кремле не знают, о каком якобы «перехваченном плане по дестабилизации Молдовы» говорил Зеленский.

Но в Москве наверняка знают про интервью главы МИД Сергея Лаврова, где он, кроме всего прочего, еще и заявил, что зловредный Запад «приглядывает» Молдову на роль «следующей Украины». Дескать, там «поставили» президента (Майю Санду), которая «сама рвётся в НАТО». В Кишиневе на слова Лаврова отреагировали уже тогда, «Категорически отвергаем заявление главы российской дипломатии, которое не соответствует истине и является частью уже известной угрожающей риторики российской дипломатии», — написал глава пресс-службы МИД Молдовы Даниел Водэ в своем Facebook.

Но теперь Зеленский заговорил уже о перехваченном плане по дестабилизации Молдовы. А это верный признак, что в этой стране в ближайшее время может стать действительно «горячо». Тем более что Молдова, если кто забыл, тоже зона «замороженного» конфликта. Здесь есть свой очаг вооружённого сепаратизма — Транснистрия, или, как его называют в России, Приднестровье. До последнего времени этот конфликт считался надёжно «замороженным». Здесь размещены российские миротворцы, установлена «линия разграничения», и с нее не приходят новости о перестрелках, нарушениях режима прекращения огня и т.д. Но сейчас, судя по многим признакам, здесь уже включился «часовой механизм» будущего взрыва.

В самом деле, 44-дневная война и блестящая победа Азербайджана не просто поставила жирную точку в истории Карабахского конфликта. Она ещё и продемонстрировала принципиальную возможность решать подобные конфликты военным путём. Тем более что мирным путём они не решаются, а только «замораживаются».

Строго говоря, о военном решении приднестровского конфликта президент Молдовы Майя Санду заговорила еще по горячим следам победы Азербайджана. Потом, правда, дала «задний ход» — у Молдовы просто нет армии, способной решить такую задачу, как освобождение Транснистрии. И нет таких союзников, как Турция и Израиль, которые могут поставить этой армии современные беспилотники, ракетные комплексы и системы залпового огня. Более того, в те дни, когда между Киевом и Москвой разворачивалась заочная полемика по поводу перехваченного плана по дестабилизации Молдовы, воздушное пространство Молдовы «прошила» российская ракета, запущенная по целям в Украине. Что вряд ли свидетельствует о высокой боеспособности по крайней мере местной ПВО.

Но даже первого намека Майи Санду хватило, чтобы в Москве начали озвучивать предупреждение в адрес Молдовы. Тем более что здесь понимают географическую уязвимость Транснистрии. Общей границы с РФ этот сепаратистский регион не имеет. Пока «с другой стороны» была хотя бы относительно лояльная Москве Украина, еще можно было бы на что-то рассчитывать. Но теперь, после «крымнаша», а тем более нынешней войны, ни о каких «коммуникациях» и логистике по территории Украины уже не приходится и мечтать. Что, скажем так, повышает шансы Молдовы на свое военное решение — если армии нет сегодня, она может появиться завтра. Особенно при наличии должной политической воли.

Вряд ли случайно, что планы «прорубать коридор» в Транснистрию по территории Украины появились еще в 2014 году. А сегодня, когда сценарий «блицкрига» и «Киев за три дня» рухнул, о нем заговорили опять. Правда, для его осуществления требуется самая малость — успешное наступление на юге Украины. А с этим, увы и ах, напряжёнка, особенно очевидная после потери Херсона. Бои под Бахмутом и Угледаром очень трудно выдать за блестящую победу русского оружия. После потери крейсера Москва рассуждать о наступлении на Одессу и Николаев лучше не думать. Остается только строить планы разрушать Молдову изнутри, раскачивать ситуацию и приводить к власти местное издание Януковича или Медведчука.

Но зачем Россия так держится за Транснистрию? Вряд ли Кремль интересуют виноградники или даже тираспольские заводы. Речь о другом. Именно тут, в местечке со странным названием Колбасное, как уже рассказывал Minval, еще в советские годы были размещены колоссальные склады боеприпасов. Но куда меньше известно другое: все эти запасы мин, снарядов, ракет и тому подобного, как уже не раз указывалось, предназначались для группировки, которая должна была прорываться через Балканы и захватывать северный берег проливов Босфор и Дарданеллы. Здесь как раз находится равнинный «коридор» к югу от Карпат. Рукой подать отсюда и до устья Дуная — а уж по Дунаю можно подняться вверх хоть до Вены и Берлина, Что и проделали советские военные речники во время Второй Мировой войны.

И то, что Россия так держится за Транснистрию, верный признак, что этой самой Транснистрией аппетиты Кремля не ограничиваются. И под Бахмутом и Угледаром, если уж на то пошло, действительно решается судьба европейской безопасности,

Так что заявление Зеленского по поводу плана дестабилизации Молдовы европейским лидерам надо бы слушать внимательно.

Нурани, обозреватель