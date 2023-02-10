После страшной трагедии в Турции – землетрясения, унесшего на сегодняшний день жизни более 18 тысяч человек и разрушившего десятки тысяч домов, самое время задуматься о состоянии жилых зданий в городах Азербайджана. И не просто задуматься, а создать комиссию для проверки каждого, прежде всего, высотного здания на качество и сейсмоустойчивость. Потому что опыт подсказывает, что далеко не все жилые новостройки в Баку и в других городах построены качественно, с учетом правил безопасности и с использованием самых стойких строительных материалов. Наоборот, нам известны случаи, когда в строительстве домов были использованы самые дешевые материалы, когда нарушалось рекомендуемое соотношение цемента, песка, щебня и воды для изготовления бетонной смеси и были допущены другие нарушения строительных норм.

В качестве примера напомню случай, когда в августе 2007 года на улице Муртузы Мухтарова 185 обрушилась только построенное 16-этажное жилое здание. Во время обрушения в нем находилось около 30 рабочих, которые занимались отделочной работой. В результате погибло 25 человек. Причина трагедии банальна – несоблюдение норм строительства. Тогда к ответственности были привлечены генеральной директор строительной компании «Мутафаккир» (Mütəfəkkir) Али Мурадов, главный инженер Аскер Алиев, исполнители работ Фархад Гасанов и Гадир Салимов.

Это, кстати, не единственный случай обрушения строящегося здания в Азербайджане, в частности в Баку.

А на днях в социальных сетях и СМИ была распространена информация о том, как в Наримановском районе, на улице Джейхуна Гаджибейли 24, рабочие пытались снести опорную конструкцию жилого дома, чтобы освободить место для гаража…

И я бы не стала делать такие неосторожные, опрометчивые заявления, как это сделал вчера заместитель начальника Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве при МЧС Азербайджана Эльхан Асадов.

А он заявил, что Главная государственная строительная инспекция регулярно проводит проверки на всех этапах: со дня ограждения территории до разрешения на эксплуатацию постройки.

«То есть, за последние 15 лет могу сказать, что качество строительства находится на очень высоком уровне и устойчиво к любым землетрясениям, которые могут произойти на территории Азербайджана», — сказал он.

Это заявление вызвало недоумение среди общественности, и не нашлось ни одного человека, кто бы согласился с Асадовым. Случайность? Не думаю. Даже эксперт в инженерно-строительной сфере, проживающий в новостройке, признался, что после турецкого землетрясения не спит по ночам, и только потому, что не может прийти в себя от шока, а потому что не уверен в устойчивости своей «крепости».

Что ж, хотелось бы верить, что все обстоит именно так, как уверяет Э.Асадов. Но ведь не зря же говорят: доверяй, но проверяй. И если мы сейчас поверим Асадову на слово, не случится ли так, что позже сильно пожалеем об этом? Очень не хотелось бы, чтобы судьба и нас, как и братскую Турцию, испытала очередным сильным землетрясением. Жалко людей, которые могут стать жертвами недобросовестного отношения к труду, своим обязанностям и коррупции, борьба с которой значится в числе приоритетных задач государства. Надо ли объяснять, в каких случаях решение проблемы становится приоритетным для государства?

Кстати, в Стамбуле не менее 90 тысяч зданий находится в зоне высокого риска обрушения в случае землетрясения. Об этом заявили местные власти. Это при том, что строгие стандарты безопасности в Турции ввели после мощного землетрясения в Измите в 1999 году, когда погибли 17 тысяч человек. Позже их также ужесточали после стихийных бедствий, последний раз это сделали в 2018 году.

Согласно последним правилам, строители в сейсмоопасных регионах должны использовать высококачественный бетон, армированный стальными стержнями. Колонны и балки должны быть распределены так, чтобы эффективно поглощать сотрясения от подземных толчков.

Но в Турции растет недовольство по поводу несоблюдения правил строительства, что повлекло за собой обрушение множества зданий во время землетрясения.

Неужели у нас все гладко и все дома сейсмоустойчивы? Даже после сильного землетрясения, произошедшего 25 ноября 2000 года, когда подземные толчки достигали 6,5 баллов и на стенах домов образовались глубокие трещины?

Хочу напомнить и о старых строениях. Весь прошлый год местные СМИ писали о предстоящем сносе аварийных домов в столице. Так, эксперт в сфере недвижимости Эльнур Фарзалиев сказал, что срок эксплуатации примерно 11 тысяч домов в Баку уже истек. Они построены в 60-70 годы — это немецкие проекты и «хрущевки». Из них чуть больше ста находятся в аварийном состоянии. Называлось даже общее количество зданий, подлежащих сносу – 122 000.

В свою очередь представитель исполнительной власти города Баку Миргасан Гасанов 20 мая 2022 года говорил о том, что «есть заключение относительно наличия в Баку 105 аварийных зданий.

«Комиссия выяснила, всего в городе около 1000 зданий находятся в аварийном состоянии. В связи с этим будут подготовлены заключения. Протокол будет подготовлен и представлен в соответствующие органы», — сказал Миргасан Гасанов.

Между тем, новый проект генплана города все еще не утвержден, а срок старого истек еще в 2006 году, он был рассчитан на 25 лет. Старый план давно утратил свою силу. Тогда, на каком основании сегодня в столице ведутся строительные работы?

Помнится, что ныне покойный заслуженный строитель Эмиль Ахундов говорил, что все строительство, которое велось после истечения срока старого генплана, можно считать незаконным, потому что проектирование зданий должно осуществляться с учетом реальной сейсмичности строительной площадки. В генплане должны быть отмечены зоны риска, а это делается по результатам соответствующих исследований.

«Мы знаем, что в Баку немало активных оползневых зон, и, если по генплану, на определенном месте стоит туалет, то значит, там должен стоять туалет, а не высотное здание, нагрузка которого превышает дозволенную на почву», — сказал в свое время Ахундов.

Отметим, что оползневыми зонами в Баку являются Ясамальский, Сабаильский, Хатаинский и Сабунчинский районы.

Но вместо того, чтобы гадать, нужно действовать. Обращаемся к правительству Азербайджана и предлагаем создать специальную комиссию для проверки домов на предмет уязвимости и неустойчивости. Можно пригласить для этой цели иностранных специалистов, корейских, например, или японских. Как это сделали в Баку после сильного землетрясения. Для проверки устойчивости административных зданий в центре города, на стенах которых образовались глубокие трещины, были приглашены корейские специалисты.

Да, эта работа будет стоить больших затрат, огромных усилий, немалого времени. Стоит ли полагаться на «авось», ведь речь идет о сохранении самого ценного – жизни людей. А после драки кулаками не машут.

Рамелла Ибрагимхалилова