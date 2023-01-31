Формально визит президента Азербайджана в Венгрию — это важное событие в двусторонних отношениях. Однако уже по горячим следам понятно: его итоги в значительной степени перекраивают и европейский газовый рынок, и баланс влияния на континенте.

Строго говоря, отношения Баку и Будапешта среди других стран ЕС занимают особое место. Здесь, кроме прагматики, присутствуют исторические связи, уходящие в глубину веков. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время торжественного обеда с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил прямо: «Мы дружим с вами не ради вашей энергии, так как сегодня у вас много «энергетических» друзей. Мы разделяем с вами культуру, схожее прошлое. Мы очень высоко ценим предложенные Вами возможности. Вы позволили венграм вкладывать инвестиции в нефтяную промышленность Азербайджана. Это — одни из самых крупных, возможно, самые крупные, инвестиции, вложенные нами за рубежом.» Вряд ли есть необходимость напоминать, что это не просто слова — Венгрия сотрудничает с Тюркским союзом. Более того, по многим «общеевропейским» вопросам у Венгрии очень часто своя особая позиция.

Повестка дня переговоров также не ограничивалась поставками азербайджанского газа в Венгрию. Наша страна готовится к экспорту электроэнергии по подводному кабелю между Грузией и Румынией, а оттуда уже в Венгрию. Обсуждалось сотрудничество в сфере образования, в таком болезненном для Азербайджана вопросе, как разминирование.

Однако именно в «газовой сфере2 в ходе визита президента Азербайджана в Венгрию произошло событие, которое дает старт масштабным политическим «подвижкам» и в Европе, и на Южном Кавказе, и на восточном берегу Каспийского моря. По сути дела, в ходе визита Ильхама Алиева в Венгрию было объявлено о рестарте амбициозного и сегодня почти забытого проекта НАБУККО по транспортировке в страны ЕС каспийского газа. О нем говорили еще до старта Южного газового коридора, но тогда дальше разговоров и деклараций дело не пошло — в том числе и потому, что в европейских столицах многие слишком сильно держались за российскую «трубу».

Но теперь ситуация меняется. «Очень рад, что сегодня мы возродили проект НАБУККО, который в свое время считался канувшим в историю. Азербайджанский газ посредством интерконнекторов уже будет поставляться в Болгарию, затем – в Румынию, затем – в Венгрию, а после Венгрии — в другие европейские страны. Мы это тоже обсуждали. Венгрия будет не только потребителем азербайджанского газа, но и страной-транзитером азербайджанского газа в другие европейские страны» — заявил во время совместного выхода к прессе президент Азербайджана Ильхам Алиев. Более того, как отметил Ильхам Алиев на официальном обеде, «подписанный сегодня (30 января — Ред.) документ о сотрудничестве между Венгрией и Азербайджаном в сфере природного газа был подготовлен всего за три дня и сегодня подписан. То есть три дня, причем это были выходные дни. Но этого оказалось достаточно, чтобы сегодня сделать очень важный стратегический шаг и поставить свою подпись. Это еще раз показывает, насколько искренни наши отношения».

Виктор Орбан «раскрыл карты»: «Сегодня атмосфера в международных отношениях гораздо опаснее, чем прежде. Война, происходящая по соседству с нами, и введенные Брюсселем санкции создали для Венгрии крайне опасную ситуацию, наша энергетическая безопасность, энергетическая безопасность Европы оказались в уязвимом положении. Возникшая здесь ситуация сразу же приумножила значение Азербайджана. Это значение словно сделало скачок. Азербайджан всегда был нашим другом, а сегодня – это страна, являющаяся стратегическим партнером для всей Европы. Сегодня в Европе все понимают, что наш ответ на эту ситуацию – это диверсификация». В переводе, европейцев «клюнул жареный петух». И приходится возвращаться к тем проектам, на которые в свое время банально не хватило политической воли. А сейчас свою политическую волю в реализации НАБУККО демонстрирует уже Азербайджан, тот самый, который, несмотря на политические провокации в Берлине, вооруженные — на Товузском участке государственной границы с Арменией, наконец, новый виток армянской агрессии, в декабре 2020 года запустил свой Южный газовый коридор, Теперь наша страна работает над увеличением его пропускной способности и собирается вдвое нарастить поставки газа в Европу. Как оказалось, ресурсная база Азербайджана вполне позволяет это сделать. Более того, за «газовой революцией» на европейском рынке наблюдают уже с восточного берега Каспия. Где понимают, что азербайджанские инфраструктурные проекты могут сыграть роль «окна в Европу» для Центральной Азии.

Понятно и другое. Межгосударственные отношения могу развиваться на разной основе. Но сегодня Азербайджан подводит под свои отношения с ЕС прочный экономический «базис». Это трудоемкий и долгий процесс, и быть может, он не выглядит так эффектно, как громкие декларации о «выборе европейского пути». Но именно такие отношения бывают по-настоящему прочными. Потому как сиюминутный политический эффект проходит, а интересы остаются. И именно они обеспечивают в политике долгосрочный эффект. С весьма широкой «географией». В свое время такую «политическую революцию» проделал трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Сегодня настаёт очередь «Южного газового коридора» и НАБУККО.

Своё название проект НАБУККО получил в честь оперы Джузеппе Верди. Но теперь он вершится под музыку Узеира Гаджибейли и Ференца Листа.

Нурани, обозреватель