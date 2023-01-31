На очередном заседании Тарифного совета, состоявшемся 31 января 2023 года, рассмотрены заявки транспортных компаний и утверждены новые тарифы на услуги по перевозке пассажиров в общественном транспорте.

После проведенных обсуждений был утвержден тариф на перевозку пассажиров в метро с повышением на 10 до 40 гяпиков за 1 поездку, верхний предел тарифа по стране — 40 гяпиков на внутригородских автобусных маршрутах и 0,40-1,00 маната на пригородных и междугородных автобусных маршрутах в зависимости от расстояния. На междугородних автобусных маршрутах верхний предел тарифа установлен на уровне 3 гяпика за 1 километр (предыдущий тариф составлял 2,4 гяпика).

На заседании также было подчеркнуто, что в целях защиты интересов социально уязвимых групп необходимы дифференциация тарифов, введение многоуровневых тарифов, различающихся по количеству поездок и лимиту времени, а также быстрое завершение работ по переходу на безналичную оплату проезда.

Решение вступает в силу с 3 февраля 2023 года.