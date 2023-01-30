В центре внимания азербайджанской общественности продолжает оставаться нападение на посольство страны в Тегеране. Тем более, что появляются новые подробности. Выясняется, что террорист Ясин Хусейнзаде действовал не один. Видеокамеры зафиксировали троих нападавших. Не менее интересным стало произошедшее следующей ночью. Как сообщили западные СМИ, израильские боевые дроны нанесли серию ударов по военным объектам Ирана.

Иран признал факт атаки на один военный завод в Исфахане, в который попали два дрона. В небо над Тегераном были подняты истребители.

Между тем, независимые источники сообщают о поражении не менее 5 военных объектов в Тегеране, Исфахане, Азершехре, Тебризе и других городах. Это заводы по производству и хранению боевых дронов и ракет.

Эти события прокомментировал «Минвалу» специалист по Кавказу, исламскому миру и Ближнему Востоку, председатель Института Восточного Партнерства (Иерусалим) Авраам Шмулевич.

«События, связанные с нападением на азербайджанское посольство, продолжают развиваться. Стало известно, что Баку эвакуировал сотрудников миссии из Тегерана. Речь, по сути, идет о беспрецедентном шаге, который свидетельствует о том, что руководство Азербайджана серьезно обеспокоено безопасностью своих сотрудников и опасается продолжения терактов.

За этой акцией стоит не какой-то сумасшедший одиночка, а именно правительство Ирана, и его информационная кампания также это подтверждает. Напомню, иранцы рассказали какую-то странную историю нападавшего, связанную с его женой, которая как будто пошла в посольство и там исчезла. В ответ на это азербайджанская сторона опубликовала запись с видеокамер, которая показывает, что нападавших на самом деле было несколько. Один из журналистов, работающих в Тегеране, написал у себя, что двери в посольства держатся закрытыми и странно, как вообще этот Хусейнзаде смог туда ворваться. На камере мы увидели, как это произошло – двое сотрудников входят в посольство, вслед за ними буквально прилетает машина и врезается в автомобиль, на котором они приехали. Выскакивает террорист с автоматом и вслед за вошедшими врывается внутрь здания. Видимо, они просто не успели закрыть за собой дверь. Затем стрельба внутри. При этом сотрудник охраны, иранский полицейский бездействует – это еще раз показывает, что власти Ирана стояли за этой акцией. Они вбросили неверную версию произошедшего, не сообщили, что у нападавшего были сообщники, что иранская охрана посольства бездействовала», — рассказал эксперт.

«Почему это было сделано? – задается вопросом Шмулевич. — У Ирана есть достаточно большая и печальная история нападений на представительства зарубежных стран в Тегеране, но обычно эти атаки выдаются за «глас народа», якобы их совершают толпы разгневанных иранских граждан. Но данное нападение кое-чем чревато для Ирана.

Мы знаем, что Иран недоволен тем, что Азербайджан ведет независимую политику. И его отношениями с Израилем, и выстраиванием диалога с Западом. Иран вообще рассматривает Азербайджан как свою потерянную территорию и хотел бы ликвидировать его независимость. Мы знаем, что доктрина, которую разработал еще аятолла Хомейни, заключается в том, что все населенные шиитами земли должны быть объединены под религиозной властью Ирана. Это было и целью входа иранских сил в Сирию, вмешательства в события в Ираке и т.д.

Понятно, что Азербайджан не собирается становиться иранской провинцией, и те рычаги давления, которые есть у Ирана, как показали последние события, крайне ограничены. Мы помним все эти угрозы применения военной силы, аннексии территорий Азербайджана, учения, которые Иран проводил у границ АР. Аятоллы поняли, что Азербайджан не поддается такого рода давлению, потому что с военной точки зрения его армия вооружена лучше и современнее, хоть и уступает численностью. Они также поняли, что Азербайджан может рассчитывать на своих союзников – Турцию и Израиль. Мы помним, как Турция быстро организовала учения у границ Ирана, когда тот начал свои маневры у рубежей Азербайджана. И турецкое руководство ясно заявляло, что не оставит Азербайджан в одиночестве. Понятно также и то, что если Баку обратится к Израилю за военной помощью, то она будет оказана в нужном размере».

По словам нашего собеседника, аятоллы понимают, что военным путем надавить на Азербайджан у них не получится.

«Другое дело террористическая деятельность. Иран неоднократно был замечен в организации терактов на территории других стран, у него существует развернутая террористическая сеть, и это действительно является угрозой. Достаточно вспомнить деятельность армянской террористической организации «Асала» в 70-80 годы, когда они убивали турецких дипломатов, совершали теракты против гражданских объектов. Это были достаточно болезненные акции для Турции.

Видимо, и нынешний теракт против Азербайджана со стороны аятолл – предупреждение, что они могут задействовать террористическую войну, если Баку не поддастся иранскому шантажу. Об этом говорит демонстративный характер теракта. Азербайджан видимо воспринял эту угрозу вполне серьезно и поэтому провел эвакуацию посольства», — отметил политолог.

Что касается нападения авиации или дронов на ряд иранских военных объектов, то, как говорит аналитик, информации достаточно мало, поскольку Тегеран отрубил Интернет по всей стране.

«Что опять же свидетельствует о серьезности произошедшего. Сначала были публикации в арабской прессе, что за этим стоят Израиль и США, затем в The Wall Street Journal вышла статья со ссылкой на американские источники, что Израиль стоит за этим нападением. Естественно, Израиль никогда такие сообщения не комментирует – не опровергает и не подтверждает, но видимо это сведения от достаточно надежных источников из разведки, тем более что Израиль уже проводил подобные акции – были атаки на иранские ядерные объекты в 2020-21 гг.», – заметил эксперт.

Кроме того, эта беспрецедентная по мощи серия атак на иранские военные объекты случилась сразу после крупнейших совместных американо-израильских учений, и в Израиль прибыл директор ЦРУ, добавил он.

«И было сделано несколько заявлений американской администрации на самом высшем уровне, что США не потерпят военного сотрудничества между Россией и ИРИ. Я напомню, были сообщения, что российские военные специалисты прибыли в Иран и эти страны начинают совместную программу по модернизации баллистических ракет. Кроме того, подписано соглашение, несмотря на санкции, о поставках в Иран российских военных самолетов. И то, что произошло по-видимому является реализацией предупреждений Америки. Скорее всего, в серии этих нападений принял участие Израиль при поддержке США. И надо полагать, это не последняя серия. Видимо, началась война на уничтожение агрессивного потенциала режима аятолл.

В любом случае, режим аятолл доигрался, и пытаясь выстроить оборонный альянс с Россией, пытаясь создать современную армию, одновременно угрожая соседям, Иран пересек «красные линии» и Америки, и Евросоюза, и Израиля, и видимо Азербайджана, потому что в том же сообщении арабской прессы говорилось, что в этом нападении была задействована еще одна страна, которая не названа.

Были сообщения об уничтожении заводов по производству беспилотников, которые Иран поставляет России. Уничтожен склад баллистических ракет. Я напомню также, что руководство КСИР заявляло о программе создания гиперзвукового оружия, и по-видимому эти планы тоже были пресечены. Что касается террористической угрозы со стороны Ирана, Израиль живет с этим уже достаточно давно и пытается этому противодействовать. Не дай Бог, но возможно Азербайджану еще придется пережить теракты, пока режим аятолл не будет ликвидирован. Но это не способно изменить политику независимой страны. Будем надеяться, что к власти в Иране придут здоровые силы и эта страна вернется в семью цивилизованных народов», — заключил израильский эксперт.

Отдел политики Minval.az