Европейский союз соболезнует Азербайджану в связи с терактом в посольстве страны в Иране.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Джозефа Борреля Питер Стано.

«Нападение на дипломатические миссии и персонал абсолютно неприемлемо», — написал он.

Питер Стано выразил соболезнования семье погибшего, пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и выразил надежду на объективное расследование.

Azerbaijan: expresses condolences to @AzerbaijanMFA & people over the attack on their embassy in . Attacks on diplomatic missions are unacceptable. Our thoughts are w/ family of the victim,we wish quick recovery to wounded & hope for full investigation & accountability.

— Peter Stano (@ExtSpoxEU) January 27, 2023