Спецоперация. Это, наверное, главное слово последних 11 месяцев. У этой формулировки войны в Украине есть более глубинное значение, чем она кажется на первый взгляд. Поскольку мы находимся в активной фазе «спецоперации», то должны подходить ко всему, что происходит в геополитическом контексте.

А теперь обо всем по порядку. Ультраправый радикал сжег священное писание мусульман — Коран перед посольством Турции в Швеции. Вопрос: кому это было надо? Ответ, думаю, более чем очевиден – России. На поджег Корана затрачено около 150 евро, а вот политический резонанс, вызванный им во всем мусульманском мире, и в частности в Турции в преддверии президентских выборов, огромный.

Естественно, ни турецкое общество, ни президент Турции не реагировать на это событие не могли. Поэтому на данном конкретном отрезке заказчики поджога Корана добились определенных успехов и теперь вопрос вступления Швеции в НАТО приостановлен, а Финляндия продолжает рассматриваться как кандидат в членство в альянсе. Однако в США не дураки сидят и понимают, что стоит за этим мероприятием.

«Я не буду говорить про мотивы в контексте инцидента, однако, как вы слышали от наших шведских партнеров, безусловно, есть обеспокоенность, что провокаторы, которые не хотели ли бы видеть Швецию в НАТО, причастны к этому», — сказал пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.

Напротив, в самом же Белом доме заявили, что «США считают, что Финляндия и Швеция готовы к вступлению в НАТО и вскоре войдут в Североатлантический альянс», дав однозначный месседж Турции, что Швеция и Финляндия станут членами НАТО и это соответствует интересам организации. Таким образом, Балтийское море станет натовским и авторы «спецоперации» и гибридной войны будут бессильны что-либо сделать.

Однако пока президентом Турции является Раджеп Тайип Эрдоган и идет подготовка к президентским выборам, этого не будет. Все может поменяться и, скорее всего, поменяется после выборов. Вероятнее всего, действующий президент Турции победит на этих выборах, и по итогам долгих, но продуктивных переговоров с США он даст согласие на вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

НАТО наступает по всем фронтам

Одним из любопытных пунктов в европейской миссии, которая намеревается с февраля отправиться в Армению является то, что в миссию могут войти страны, не входящие в состав ЕС. Допустим, США, Великобритания, Канада и другие члены НАТО могут оказаться в качестве «европейской» миссии в Армении.

Проще было бы сказать, что это миссия НАТО, чем ЕС. Но почему-то отмечается, что это европейская миссия. Не понимают ли это в Кремле? Понимают, но что они могут предпринять в ответ? Насколько Россия все еще влиятельна и может еще что-то решать в регионе Южного Кавказа — большой вопрос.

Тут также важно понимать, что проект «Варданян» — это также часть спецоперации России в регионе Южного Кавказа. Варданян, по идее, должен быть промежуточной фигурой для переговоров между Москвой и Западом. Однако для ЕС и США вопрос Карабаха закрыт как территориальный, все разговоры сведены к правам армян Карабаха в составе Азербайджана. Поэтому проект «Варданян» не удался.

Азербайджану нужно готовится к следующему этапу геополитической конфронтации в регионе. Велика вероятность того, что Россия не выиграет в украинском конфликте. Поставки тяжелого наступательного вооружения в Украину говорят о том, что Запад ставит на полную ее победу и готов поставлять ей столько оружия, сколько обеспечит геополитическую победу Запада над Россией.

Проигрыш России будет означать ее уход из регионов постсоветского пространства, в том числе с Южного Кавказа. Именно в этом контексте нужно рассматривать европейскую/натовскую миссию со сроком на два года. Чтобы на момент ухода России Армения не осталось лицом к лицу с Азербайджаном.

В этом контексте Азербайджану нужно принимать во внимание и тот факт, что геополитический баланс сил в регионе Южного Кавказа будет меняться, а Запад в регионе будет усиливаться. Это, с одной стороны, может помочь Баку в решении ряда вопросов в иранском направлении, однако это не решит проблем с Арменией, пока та не признает территориальную целостность Азербайджана.

Поэтому регион Южного Кавказа на пороге глобальных геополитических изменений. Неслучайно, что в своем последнем интервью президент Азербайджана открыто говорил о том, что Азербайджан будет усиливать свои силовые структуры и перестраивать армию, и увеличивать силы специального назначения. Единственным гарантом безопасности и территориальной целостности Азербайджана могут быть не дипломатические соглашения с Западом, Китаем или еще каким-то центром, а только сильная собственная армия.

Ниджат Гаджиев