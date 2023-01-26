Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в начале месяца, что продажа индийского оружия Армении является «недружественным шагом», поскольку Ереван пытается получить более качественное оружие, чтобы противостоять Баку после Второй Карабахской войны 2020 года.

В интервью местным журналистам на вопрос о недавней закупке оружия Арменией президент выделил Индию и сказал: «К сожалению, Индия сейчас играет определенную роль среди них. Мы рассматриваем это как недружественный шаг, потому что у вашего оружия, особенно наступательного, есть цель — и это Азербайджан. Поэтому, конечно, мы принимаем необходимые меры и не можем позволить Армении создавать для нас опасность, мы никогда не можем допустить, чтобы это произошло».

Президент Азербайджана также заявил, что он несколько раз говорил об этом армянской стороне, чтобы она не тратила деньги на закупку вооружений. Потому что, во-первых, это не поможет Еревану, а во-вторых, это может создать у него иллюзию, что он может нанести ответный удар.

Ранее сообщалось, что Армения планирует приобрести у Индии новые системы ПВО. И в целом наблюдается активизация армяно-индийского сотрудничества в последнее время.

Способны ли поставки вооружений из Индии внушить реваншистские настроения политическим элитам Армении? Насколько крупными вообще могут быть такие поставки, если учесть весьма сомнительную платежеспособность Армении в ее нынешнем состоянии?

Как отметил в комментарии «Минвалу» израильский военный эксперт Давид Гендельман, Армения ищет возможности диверсификации своего вооружения и военной техники, и нашла партнера в лице Индии.

«Известно о подписанных контрактах на поставку, кроме прочего, РСЗО, 155-мм САУ и ПТРК. Если действительно все эти озвученные контракты на несколько сот миллионов долларов будут выполнены, то это даст армянской армии повышенные возможности по сравнению с текущим моментом, но срок выполнения контрактов не мгновенный, речь идет про несколько лет, и к тому времени политическая конъюнктура может уже измениться», — подчеркнул он.

Азербайджанский военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Министерства обороны Азад Исазаде заявил в свою очередь, что переговоры на эту тему идут уже довольно давно, и Индия хочет продавать свои вооружения Армении.

«Поэтому заявление президента Азербайджана неслучайно, оно обосновано. Но, во-первых, в реальности у Армении практически нет вооружений. Не то чтобы наступательных, но даже для организации нормальной обороны. После Второй Карабахской войны Вооруженные силы Армении еще не восстановились. Во-вторых, почти всё их вооружение было российским, а Россия сейчас не в состоянии поставлять оружие никому. Соответственно, на Южном Кавказе влияние Москвы ослабевает, и не случайно, что многие страны пытаются эту нишу заполнить. В том числе и на рынке вооружений. Учитывая, что у Армении, скажем так, не так уж много союзников, которые готовы были бы или могли бы продавать ей оружие, естественно, она обратилась за помощью к тем странам, к которым может. Иран бы, наверное, тоже с удовольствием продал оружие Еревану, но он боится столкнуться с дополнительными санкциями за это», — отметил Исазаде.

Он напомнил, что Индия не находится под санкциями и у нее свои политические интересы: она преследует военно-торговые выгоды, хочет занять освободившееся место на рынке вооружений.

«А другая причина в том, что основной противник Индии — это Пакистан, и поскольку тот поддерживает Азербайджан, то Индия будет поддерживать Армению, чтобы не усиливать влияние Исламабада в регионе. Что касается вооружений, имеющихся у Индии, они не слабенькие – конечно, уступают по качеству многим аналогам в мире, но Армении сейчас, как говорится, не до выбора. Очень серьезную проблему для Азербайджана это представлять не будет, на мой взгляд. В плане того, что Армения могла бы перейти в наступление и попытаться вновь оккупировать какие-то участки азербайджанской территории. Но в случае, если Азербайджан вынужден будет проводить, предположим, контртеррористическую операцию в Карабахе или вдоль западной границы, то эти вооружения будут представлять проблему в определенной степени, и нашим войскам придется их тоже утилизировать. Системы ПВО – это серьезное, конечно, дело. Азербайджану будет сложнее использовать воздушное пространство над предполагаемым театром боевых действий, но думаю, что азербайджанские Байрактары с этой проблемой тоже справятся», — говорит эксперт.

Реваншистские настроения в политических элитах Армении вне зависимости от наличия вооружений довольно высоки, отметил он.

«Естественно, при поступлении вооружений из Индии такие настроения (и так неслабые) получат дополнительную подпитку. Что наиболее проблематично, Армения в переговорном процессе и так не очень уступчива, а при таких условиях станет занимать еще более жесткую позицию. Поэтому я думаю, Азербайджану надо пока что на дипломатическом уровне стараться влиять на Индию, и делать то же самое по коммерческим и коммуникационным линиям. В любом случае, если эти поставки будут осуществлены, Азербайджан окажется вынужден также усилить соответствующим образом свою армию, произвести необходимые закупки – чтобы поддержать существующее сегодня соотношение сил», — резюмировал Исазаде.

Самир Ибрагимов