14 января в Баку и на Абшеронском полуострове будет облачно, утром местами изморось, вечером возможны дожди. Будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 1-3° тепла, днем 4-6° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, 774 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами ожидаются осадки, снег. Временами туман. Восточный ветер в горных и предгорных районах усилится.

Температура воздуха составит ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-7° тепла, в горах ночью 15-20° мороза, днем 3-8° мороза.

В горных и предгорных районах ожидается гололедица на дорогах.