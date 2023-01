Я благодарен президенту Ильхаму Алиеву за непрекращающуюся поддержку Азербайджаном пострадавшим от наводнения в Пакистане. Такие добрые жесты не только поднимают моральный дух пострадавших, но и восстанавливают нашу веру в общую человечность.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

Last but not the least, I am grateful to H.E. President Ilham Aliyev @presidentaz for Azerbaijan’s 🇦🇿 continuing support for flood victims of Pakistan. Such kind gestures are not only morale boosting for the flood-affected people but also rebuild our faith in the shared humanity.

