В Азербайджане, на Лачинской дороге, несмотря на мороз, продолжается акция протеста экоактивистов и гражданского общества против незаконной эксплуатации золоторудного месторождения «Гызылбулаг» и медно-молибденового месторождения «Демирли». Сегодня 31-й день акции и уже можно подводить определенные итоги:

месяц, как на территорию Азербайджана армяне не завозят мины, оружие и другие нелегальные грузы;

с территории Азербайджана армянами не вывозятся драгметаллы, полезные ископаемые и другие природные богатства;

в Карабах не могут попасть всякие сомнительные типы и шпионы вроде иранских «туристов»;

олигарх Рубен Варданян «связан по рукам» и не может реализовать свои преступные финансовые махинации;

напряженная ситуация в рядах армянских сепаратистов привела к внутреннему расколу;

армяне Карабаха начали понимать, что с не с теми связывают свои надежды.

В связи с этим Minval.az обратился за комментариями к военному эксперту, арменоведу Тельману Гасымову, который с первых дней принимал непосредственное участие в акции.

Эксперт подтвердил высокую эффективность акции и отметил, что положительной динамикой для Азербайджана стало то, что в настоящее время среди армян Карабаха усилилась ненависть к «политическим лидерам» сепаратистского режима, а также неверие в них – это ощутимый сдвиг.

«Второе – это то, что в результате акции протеста приостановлена незаконная эксплуатация золоторудных месторождений, отстранена рабочая сила. Не знаем, надолго ли, временно ли, но факт, что никакая разработка сейчас там не ведется. Следующий момент, который необходимо отметить, — это разногласие и противостояние, возникшие между карабахскими и ереванскими армянами. Среди карабахских армян поменялось настроение, оно стало антироссийским. И если раньше карабахские армяне выходили на митинги под флагами России, и скандируя лозунги в поддержку Москвы и Путина, то на последнем митинге в Ханкенди не были замечены ни флаги России, ни лозунги в ее пользу. И это результат акции. Ведь раньше карабахские армяне связывали свои надежды с Россией и заявляли, что хотят стать так называемыми ее вассалами, иметь российский паспорт. Однако теперь они этого уже не хотят», — сказал Тельман Гасымов.

С другой стороны, по его словам, в самой Армении начались антироссийские настроения. Политическое движение «Национально-демократический полюс», требовавшее реванша, является проевропейским. В Гюмри сторонники движения направили свое шествие на 102-ю российскую базу и скандировали лозунги против России. Сами они считают, что акция удалась, несмотря на то, что их не подпустили к базе, потому как им удалось зачитать свое заявление и озвучить лозунги.

«В целом в Армении и Карабахе в эти дни царит антироссийское настроение и это в нашу пользу. Чем больше в Армении будут ненавидеть Россию, тем шире Кремль будет действовать против Армении, и постарается сблизиться с Азербайджаном. В очередной раз мы продемонстрировали армянам, что если гражданское общество Азербайджана захочет, то закроет дорогу в нужном месте, и этим самым докажет, что это азербайджанская земля. Если будут действия, направленные против Азербайджана, наш народ легко сможет выразить свое недовольство и показать, что от Армении в данном случае ничего не зависит», — отметил он.

Еще один плюс для нас заключается в том, что уже около двух лет российские миротворцы контролируют участки и у них не было правильного представления об Азербайджане, их понятия искажены. Потому что все эти годы Армения вела антиазербайджанскую пропаганду, в результате чего русские принимали азербайджанцев за дикарей. Однако в течение этого месяца, в результате общения и контактов миротворцы увидели, что азербайджанцы не такие, какими их представляют армяне – это цивилизованный, образованный, культурный народ, с активным гражданским обществом, с высоким уровнем технического обеспечения. Они увидели, как азербайджанские журналисты круглые сутки вещали с места событий. Миротворческий контингент изменил свое представление об Азербайджане и поняли, что армяне лгут, заявил арменовед.

«Мы показали международному сообществу, кто мы. Мы живем на своей Родине и ради защиты своей государственности, в случае необходимости, можем перекрыть дорогу и находиться там еще три месяца. И если и дальше так пойдет, то на Лачинской дороге Азербайджан сможет установить таможенные пункты и другие пункты досмотра, будет проверять всех въезжающих и выезжающих лиц. Этим самым мы покажем, что Лачинская дорога находится под контролем Азербайджана. И пусть армяне не заблуждаются по поводу принадлежности земли, на которой они проживают», — заявил эксперт.

Касаясь провоза мин и оружия, Тельман Гасымов указал на то, что до сегодняшнего дня сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК) вывезли из Ханкенди четырех иностранных граждан.

«Араик Арутюнян говорил, что в Карабахе нет ни одного иностранного гражданина. А откуда вылезли эти четыре гражданина, вывезенные МККК. На территории Ханкенди продолжают пребывать иностранцы. Что они там делают? Они прибыли туда после 44-дневной войны. Кто эти люди, граждане какой страны, с какой целью приехали туда? Почему МККК прячет эту информацию? Какое комитет имеет право тайно от властей Азербайджана вывозить с его территории иностранных граждан? Комитет должен был поставить в известность об этом соответствующие органы Азербайджана. Это наша территория. Одним словом, в результате этой акции всплыли многие тайные обстоятельства, которые требуют разбирательств», — сказал участник акции.

Что касается командующего российскими миротворческими силами генерал-майора Андрея Волкова, чью явку требовали протестовавшие в начале акции, то теперь, по словам Гасымова, отпала всякая необходимость в этом.

Рамелла Ибрагимхалилова