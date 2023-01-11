11 января в 04:50 на служебной территории погранзаставы вблизи села Боюк Бахманли Физулинского района погранотряда «Горадиз» Государственной пограничной службы были задержаны два человека, пытавшиеся нарушить государственную границу с территории Азербайджана в направлении Ирана.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы, в ходе расследования было установлено, что ими являются жители Бардинского района Джафаров Эльмеддин Ниямеддин оглы, 2003 года рождения, и Сулейманов Сейфал Мурват оглы, 2005 года рождения.

Во время предварительного допроса они признались, что намеревались пересечь государственную границу, чтобы провезти наркотики из Ирана.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.