Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что Россия поддержала транзит в Германию казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба», передает РИА Новости.

«Мы ждали официального подтверждения от коллег из России, пропуск через территорию Российской Федерации, поэтому здесь устное подтверждение мы имеем», — поделился Акчулаков.

Он отметил, что в Казахстане не ждут по этому вопросу каких-либо осложнений. Министр добавил, что больших проблем с Москвой у Астаны «в отношении прокачки никогда не было».