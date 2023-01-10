В настоящее время мы вплотную занимаемся расширением железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс. В прошлом году уже было дано указание, из бюджета будут выделены средства на сумму более 100 миллионов долларов, часть их уже выделена. Мы доведем пропускную способность этой железной дороги с нынешних 1 миллиона до 5 миллионов тонн. Но и этого будет недостаточно.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам, отвечая на вопрос о значении Зангезурского коридора в развитии проходящих через Азербайджан транспортных коридоров. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

«Нужны новые дороги и для грузов, идущих из Средней Азии. Путь, ведущий через Каспий, очень привлекателен с временной точки зрения. Вместе с тем, осуществляя общую тарифную политику, мы должны добиться большей привлекательности этой дороги в экономическом отношении. Считаю, что и здесь переговоры идут в позитивном направлении. То есть если учесть потенциал перевозки грузов только из стран Средней Азии и грузы, идущие туда из Европы, то можно увидеть, что даже если мы реализуем и расширим все эти проекты, все равно будет недостаточно. Поэтому экономическая эффективность Зангезурского коридора ни у кого не должна вызывать сомнения», — подчеркнул глава государства.