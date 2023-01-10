Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировало наступление на города Ростов-на-Дону и Таганрог, заявил командир одного из российских подразделений с позывным «Саныч», пишет РИА Новости.

Военный рассказал, что соответствующие пометки как минимум полугодовой давности есть на картах, найденных на брошенных украинских позициях под Авдеевкой.

По данным издания, карты, вероятно, были отпечатаны по советским шаблонам:

«На них есть советские топонимы, к примеру, город Мариуполь указан как Жданов. Кроме того, на них отмечено расположение украинских и российских войск в ходе «спецоперации» РФ.»