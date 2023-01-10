В Иране бывший депутат меджлиса, известный борец за права женщин Фаэзе Хашеми-Рафсанджани получила пять лет тюремного заключения. Причиной для такого приговора стали призывы женщины к антиправительственным выступлениям.

Об этом порталу «Хабер Фариси» рассказала адвокат правозащитницы Нида Шамс.

По ее словам, дочь бывшего главы исламской республики Али Акбара Хашеми-Рафсанджани была арестована 27 сентября. 60-летняя женщина получила обвинения в «сговоре против безопасности страны» и пропаганде против существующей системы госуправления«. Адвокат намерена обжаловать приговор в установленные законом сроки.

Ранее Хашеми-Рафсанджани уже оказывалась несколько раз за решеткой за участие в незаконных собраниях. Кроме того, в 2009 году ей было запрещено вести политическую и культурную деятельность в течение пяти лет. В минувшем марте активистку приговорили к 15 месяцам тюрьмы и наложили запрет на ведение какой-либо деятельности в соцсетях в течение двух лет.