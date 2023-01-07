Согласно новой программе социальных реформ на текущий год, на повышение размеров социальных выплат, которые охватят 1,9 млн граждан, предусмотрено направить дополнительно 750 млн манатов.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что за последние пять лет в 2,7 раза увеличена минимальная заработная плата, в 2,5 раза минимальная пенсия: «Также в 2018-2022 годах был достигнут рост среднемесячной заработной платы на 52%, среднемесячной пенсии на 80%, выплат пособий и пенсий увеличились в 3,5 раза, количество трудовых договоров выросло на 33 %, фонд заработной платы увеличился в 2,3 раза».

Напомним, что согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, минимальная заработная плата в стране с начала этого года увеличена на 15 процентов — с 300 до 345 манатов, минимальная пенсия увеличена на 40 манатов — с 240 до 280 манатов.