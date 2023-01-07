Размер адресной социальной помощи в Азербайджане вырастет на 36 процентов, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Порог критерия нуждаемости на 2023 год увеличен на 23% по сравнению с прошлым годом и установлен в размере 246 манатов, что таким образом предполагает увеличение и размера адресной соцпомощи. Если среднемесячный доход семьи ниже порога критерия нуждаемости для всех членов семьи, то назначается помощь, равная этой разнице. Таким образом, увеличение критерия нуждаемости приводит к росту адресной помощи семьям с низким уровнем дохода.

Ожидается, что среднемесячный размер адресной соцпомощи на семью в этом году увеличится на 36% по сравнению с показателем 2022 года и составит примерно 535 манатов.