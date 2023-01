К сожалению, постоянный представитель США в ОБСЕ был введен в заблуждение ложной информацией по поводу «блокады» и «гуманитарной ситуации». Почему можно использовать Лачинскую дорогу для разного рода незаконных действий, а протестовать против этого неуместно?

Об этом в соцсети «Твиттер» написал руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

It is unfortunate that @USAmbOSCE is deceived by false narrative on “blockade” & “humanitarian situation.” If #Lachin road w/be under block no vehicle would pass through it. Why it is OK to use the road for all sorts of illegal activities, but protesting agnst is not appropriate? https://t.co/H4IGdPmzEJ

