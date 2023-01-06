Одним из самых содержательных и знаковых политических событий минувшего года является встреча президента Ильхама Алиева с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана. Эту встречу, которая, напомним, прошла 24 декабря, по праву можно называть новой «точкой отчета» в истории азербайджанцев, депортированных из исконно азербайджанской земли, на территории которой, собственно говоря, сегодня расположена современная Армения.

Для того, чтобы определить стратегическую суть данного геополитического «хода конем» президента Азербайджана, обратимся непосредственно к некоторым тезисам из выступления главы государства: «Одним из самых главных факторов является историческая память нашего народа»; «Западный Азербайджан – наша историческая земля, это подтверждают многочисленные исторические документы, исторические карты, наша история»; «Нам хорошо известно, что азербайджанский народ на протяжении всей истории проживал на территории нынешней Армении. Сейчас наша главная задача заключается в том, чтобы донести эти сведения до мировой общественности»; «В нашей истории были и славные, и, к сожалению, темные страницы»; «Нам необходимо совместными усилиями разработать Концепцию возвращения в Западный Азербайджан. Этот вопрос стоит в нашей повестке дня именно сейчас, после разрешения карабахского конфликта.»

Согласитесь, выделенные тезисы весьма яркие и громкоговорящие. Более того, эти тезисы имеют перспективное содержание, что указывает на их стратегию.

Таким образом, глава государства своими программными тезисами по теме «Западный Азербайджан» официально очертил стратегию предстоящих действий. Это означает, что данный вопрос в ближайшей перспективе будет одним из приоритетных направлений в государственной политике президента Азербайджана. Если до сих пор говорить на тему «Западный Азербайджан» можно было только в рамках специализированных исторических научных мероприятий, то теперь эта тема будет одним из обязательных направлений деятельности всех соответствующих государственных учреждений.

Кроме того, президент определил стратегический вектор будущих исторических исследований. Ученые долгие годы «жаловались» на отсутствие, так называемого, госзаказа. Вот вам, пожалуйста, получайте госзаказ на уровне главы государства. Фронт деятельности ясно определен, актуальность и государственная поддержка гарантированы.

Наступило объективное время заняться «неудобной исторической правдой». Официальный анонс уже сделан. Более того, официальный Баку заявил, что впредь не намерен молчать о трагедии Западного Азербайджана. Предполагаю, что данный месседж является частью новой реальности, о которой Ильхам Алиев начал говорить сразу после победы в 44-х дневной войне.

Таким образом, география «азербайджанского вопроса» вернулась к своим историческим границам. Президент в своем выступлении отметил: «Мы должны по справедливости требовать свое право. Это право закреплено во всех международных конвенциях. Западные азербайджанцы являются общиной, неоднократно подвергавшейся незаконной депортации. Их права должны быть восстановлены, и они должны вернуться на родные земли… Мы хотим обеспечить свои права мирным путем».

Развивая тему, принципиально хочу отметить, что глава государства коснулся истории депортации. Именно данный аспект истории нашей страны может вооружить Азербайджан дополнительными действенными инструментами в дипломатической борьбе с официальным Ереваном. Не случайно президент отметил важность функционирования общины Западного Азербайджана в более организованной форме. Тем самым мы с вами становимся свидетелями институционализации вопроса Западного Азербайджана.

Даже такой небольшой анализ выступления Ильхама Алиева позволяет сформулировать следующие основные выводы: Азербайджан последовательно развивает тему «Новой реальности»; Победа в 44-дневной войне является лишь частью, состоявшимся фрагментом внешнеполитической стратегии Азербайджана; ведется активный поиск новых дипломатических инструментов давления на официальный Ереван; актуализируя тему «Западный Азербайджан», Баку на самом деле зарабатывает «фишки» для предстоящих дипломатических «торгов» вокруг текста будущего мирного договора; тема «Западный Азербайджан» становится политическим козырем в руках Азербайджана в борьбе с международными армянскими требованиями о том, что «во имя мира Азербайджан должен пойти на некоторые уступки».

Таким образом, «Западный Азербайджан» — это не только объективная историческая правда и историческое право азербайджанского народа, это еще и геополитический инструмент государственной политики. Контуры данной государственной политики прояснятся сразу после того, как будет готова государственная программа по вопросу возвращения в Западный Азербайджан. Еще раз напомним, что процесс подготовки такой госпрограммы был анонсирован непосредственно самим президентом.

Асиф Адиль