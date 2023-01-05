После нескольких дней умеренной, теплой погоды в Баку и на Абшеронском полуострове, с 8 января погода изменится, ожидаются переменные осадки, местами снег и мокрый снег.

Об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что на полуострове северо-восточный ветер местами будет усиливаться с вечера 7-го до полудня 8 января.

Температура воздуха опустится на 10-12 градусов, ночью 10-11 января температура воздуха снизится до 2 градусов мороза, днем — около 0 градусов.

Начиная с северных и западных районов Азербайджана, с вечера 7 января до 12 января погода изменится, ожидаются переменные осадки, местами мокрый снег с переходом в снег, местами интенсивный.

Г.Мамедова отметила, что западный ветер периодически будет усиливаться.

Температура воздуха в сравнении с предыдущими днями опустится на 10-12 градусов, ночью будет 0-5 градусов мороза, днем — до 4 градусов тепла, в горных районах ночью — 10-15, днем — 5-8 градусов мороза.

В связи с ожидаемыми осадками и морозной погодой на дорогах ожидается гололедица.