«Госуагентство по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору МЧС осуществило меры технической безопасности для безопасного использования аттракционов в городах и районах республики в предстоящие дни по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года. Ответственным лицам были даны необходимые указания и рекомендации», сообщили в МЧС.

Было отмечено, что должны быть назначены лица, ответственные за использование аттракционов, на аттракционах должны быть проведены тестовые работы и ежедневный осмотр.