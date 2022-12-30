На шоссе Баку-Газах произошло смертельное ДТП.

Инцидент был зафиксирован на участке шоссе, проходящем через Гарадагский район, передает АПА.

ДТП произошло на территории поселка Гобустан. Автомобиль марки «ВАЗ-21014» под управлением Асадуллаева Эмина Надиршах оглу, 1984 года рождения врезался в движущийся в том же направлении грузовик марки «КамАЗ».

В результате аварии водитель легкового автомобиля Асадуллаев и пассажир — Шахбабаев Ханбаба Субхан оглу, 1993 года рождения, получили тяжелые телесные повреждения и были госпитализированы в Клинический медицинский центр.

Другой пассажир автомобиля погиб на месте происшествия.

По данному факту назначена автотехническая экспертиза.