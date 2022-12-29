30 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер утром сменится южным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, nемпература воздуха составит ночью 2-5° тепла, днем 6-9° тепла, в Баку ночью 3-5° тепла, днем 6-8° тепла.

Атмосферное давление составит 778 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Местами туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 6-10° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-3° мороза.