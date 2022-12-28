В одно из отделений Балакенского районного отдела полиции поступила информация об обнаружении пакета с боеприпасами на территории селе Халатала.

Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники полиции в ходе осмотра территории обнаружили пакет, в котором находились патроны к автомату «Калашникова», пистолету «Макарова», охотничьему ружью, одно короткоствольное ружье и граната РГД-5.

Найденные боеприпасы были переданы по назначению в соответствующие структуры.

По факту проводится расследование.