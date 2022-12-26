Азербайджанские активисты, проживающие в Нью-Йорке, США, провели мирную акцию протеста перед штаб-квартирой ООН.

Целью акции, организованной руководителем Азербайджано-Американской Ассоциации женщин Миневвер Вахабовой, является протест против незаконной эксплуатации армянами месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях Азербайджана, в частности золоторудного месторождения «Гызылбулаг» и медно-молибденового месторождения «Демирли».

В своем обращении к ООН Муневвер Вахабова отметила, что незаконная эксплуатация Арменией месторождений полезных ископаемых на исторических землях Азербайджана, временно контролируемых российскими миротворцами, является преступлением.

«Это самый большой удар, нанесенный не только Азербайджану, но и мировой экосистеме и человечеству в целом», — говорится в обращении.

Заинтересованным в акции местным жителям была предоставлена подробная информация об экотерроре, совершаемым Арменией на территории Азербайджана.