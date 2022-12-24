Отныне для всех нас, как для жителей Западного Азербайджана, так и для всего народа Азербайджана, очень важно, чтобы Западно-Азербайджанская община функционировала в более организованной форме.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана.

«Считаю, что отныне мы должны вести эту работу более целенаправленно. То есть создана организация, налажено исполнение, государственные органы оказывают и будут оказывать поддержку. Мною будут даны дополнительные указания. Поэтому считаю, что община должна продолжать свою работу по нескольким направлениям. Конечно, внутри страны деятельность общины должна быть более заметной. В любом случае, ее активность в рамках Азербайджана может быть очень важной», — отметил глава государства.

Подчеркнув важность деятельности общины и на международном уровне, президент сказал, что мы должны довести эти истины до сведения мировой общественности, как мы донесли правду о Карабахе.

«Фактически нам удалось полностью изменить искаженное в начале 1990-х годов мнение о карабахском конфликте. Информационная война и Вторая карабахская война показали, что это немаловажно. Поэтому особое значение здесь должна иметь деятельность вашей общины за рубежом. Следует проводить выставки, презентации, международные конференции, акции совместно с азербайджанскими диаспорскими организациями. Наши диаспорские организации действуют во многих странах. В этом году мы провели в Шуше исторический съезд азербайджанских диаспорских организаций. Надо установить контакты с политическими кругами, прессой и законодательными органами зарубежных стран. То есть мы должны по справедливости требовать свое право. Это право закреплено во всех международных конвенциях», — довел до внимания глава государства.