По дороге Ханкенди-Лачин утром в субботу утром беспрепятственно проехали автомобили МККК.

На это отреагировал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, опубликовав в своем «Твиттере» соответствующие кадры и потребовав прекратить «блокадную» пропаганду.

«Как видно из видео, эко-протестующие отходят в сторону, и машины скорой помощи МККК направляющиеся в Иреван, проезжают через пересечение дороги Шуша-Ханкенди. Младенец и оба его родителя доставлены в Иреван. Дорога открыта для гражданских/гуманитарных целей. Стоп блокадной пропаганде!!!», — написал Хикмет Гаджиев.

As vidoe shows eco-protestors stand aside and another convey of @ICRC ambulances enrouting to Iravan pass through intersection of Shusha-Khankandi road. Baby boy and his both parents taken to Iravan. Road is open for civilians/humanitarian purposes. Stop ‘blockade’ propaganda!!! pic.twitter.com/YF3MaTCI9K

