Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отверг обвинения в блокировке республикой Лачинского коридора.

«Хотел бы внести ясность в ситуацию вокруг Лачинского коридора. Очень много тиражируется информации относительно полной блокировки дороги, относительно блокады данного региона со стороны Азербайджана, хотел бы в первую очередь отметить, что данная информация не соответствует действительности, легко опровергается большим количеством фактов», — сказал азербайджанский министр на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Комментируя акцию протеста на дороге, которую проводят азербайджанские общественные активисты, он заявил, что они выступают против разграбления природных ресурсов, против экологического террора и у них нет целей препятствовать проходу грузов, товаров, транспортных средств и граждан.