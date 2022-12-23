24 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью 5-7° тепла, днем 9-11° тепла, ночью в Баку 5-7° тепла, днем 9-11 ° тепла. Атмосферное давление составит 765 мм рт. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в Лянкаран-Астаринской зоне вероятны переменные осадки, в горных районах ожидается снег. На отдельных территориях возможен туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью от 1°мороза до 4° тепла, днем 7-11° тепла, ночью в горах 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Ночью и утром на горных дорогах ожидается гололед.