В Сабирабаде задержан торговец ослятиной.

Как сообщает пресс-служба МВД, в результате операции проведенной сотрудниками Сабирабадского районного отдела полиции на основании поступившей информации, в ходе осмотра двора и подсобного хозяйства жителя села Яхадаллек Таира Масталиева было обнаружено 8 разделанных туш ослов.

В результате расследования было установлено, что Т.Масталиев зарезал этих животных, чтобы продать их под видом горных козлов.

Т.Масталиев известен в регионе по прозвищу «Эшшек Таир».