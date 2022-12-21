В настоящее время в пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию входят 2550 услуг. Об сказала руководитель пресс-службы Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова.

Она отметила, что в следующем году ожидается включение в пакет услуг 700 медицинских услуг: «Предусмотрено добавление в пакет услуг травматологических, кардиохирургических операций и операций по трансплантации органов»

Кроме того, в ходе выступления заведующая отделом технических правил медицинской экспертизы медицинской экспертизы Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Сабина Гулиева сказала, что в обновленном проекте пакета услуг попытались учесть хирургическое лечение онкологических заболеваний, но не всех.

«Мы провели работу по включению операций по удалению доброкачественных опухолей в пакет услуг. Услуги по удалению некоторых опухолей по нейрохирургическим услугам также уже нашли отражение в новом проекте», сказала С. Гулиева.

По ее словам, сейчас в перечне медицинских услуг ОМС не отражены стоматологические услуги в рамках амбулаторных услуг. Но в будущем планируется включить стоматологические услуги в перечень амбулаторных услуг.

Есть некоторые услуги, которые не включены в пакет услуг в качестве категории. Предусмотрено включение амбулаторного лекарственного обеспечения в пакет услуг. Предлагается включить трансплантацию органов, искусственное оплодотворение и так далее», сказала С. Гулиева.