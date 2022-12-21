22 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня местами ожидаются дожди. Будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит ночью 3-6° тепла, днем 7-9° тепла, в Баку ночью 3-5° тепла, днем 7-9° тепла.

Атмосферное давление составит 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем в некоторых восточных районах возможны небольшие осадки. Местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 0-4° тепла, днем 5-9° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза. На дорогах в горных и предгорных районах гололедица.