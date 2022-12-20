В прокуратуру Ясамальского района поступила информация о смерти 20 декабря примерно в 15 часов гражданина Турции Юсуфа Йылдыза, являвшегося рабочим на строительстве многоэтажного жилого дома на проспекте Зардаби.

Согласно информации прокуратуры Ясамальского района, в ходе предварительного расследования было установлено, что Юсуф Йылдыз упал во время ремонтно-строительных работ со 2-го этажа здания и от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту проводится расследование.