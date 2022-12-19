На сегодняшний день Азербайджану необходимо более 20 тысяч специалистов в области ИКТ. Об этом заявил депутат Тахир Миркишили на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает Minval.az.

«Реальность такова, что специалисты в сфере ИКТ уезжают из Европы в США. Специалисты из Азии устремляются в Корею. Никто, даже Европа, не может противостоять этому течению. Лучший шаг здесь — обучить больше своих специалистов. Потребность в специалистах в области ИКТ в Азербайджане составляет более 20 тысяч человек. Ежегодно в Азербайджане в этой области обучаются 3500 человек. Чем больше мы заполним этот пробел, тем лучше», — сказал он.

В качестве примера депутат привел Беларусь: «Беларусь — одна из стран, откуда больше всего специалистов уезжает за границу. Белорусские вузы готовят 100-120 тысяч специалистов в год. Они считают, что даже если его останется в стране 10-15 тысяч, этого достаточно. Остальные могут покинуть страну. Мы должны добиться этого».