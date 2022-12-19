Саудовская Аравия может выделить стипендии азербайджанским студентам.

Об этом заявил министр инвестиций Королевства Саудовская Аравия Халид ибн Абдул Азиз Аль-Фалех, выступая на 7-м заседании Совместной комиссии Азербайджана и Саудовской Аравии, передает АПА.

«С точки зрения расширения сотрудничества между двумя странами в области науки и образования, мы можем разработать стипендиальную программу для обучения азербайджанских студентов в университетах Саудовской Аравии. Это может охватывать различные области, включая технологии, цифровые области, математику и другие науки», — добавил министр.