Разработка месторождения «Демирли» (армяне называют Кашен – ред.) началась в 2012 году дочерней компанией группы компаний Vallex ЗАО Base Metals. Медно-молибденовая руда, добытая на первоначальном этапе, была вывезена на обогатительный завод, находящийся на промысле Гызылбулаг, и переработана там. В апреле 2014 года начались работы по строительству горно-промыслового комплекса «Демирли». Спустя всего 1 год 9 месяцев был сдан в эксплуатацию промысловый комплекс с первоначальной перерабатывающей мощностью примерно 2 миллиона тонн руды в год.

Руководители компании и политические круги Армении, пытавшиеся в ходе незаконной деятельности придать своей работе юридическую окраску, в первое время заявляли, что при эксплуатации территории не возникнет никаких экологических последствий. Кроме того, это скрывалось от мировой общественности и экологических организаций.

Дело в том, что территория, где предстояло построить промысел, была очень богатой как в природном, так и в историческом отношении. Эта часть Карабаха обладала живописной природой и большим лесным покровом. В расположенных на территории нескольких селах и в их окрестности находились принадлежавшие азербайджанскому народу сотни историко-архитектурных памятников. Многие из этих памятников представляли собой относящиеся к Кавказской Албании древние кладбища, крепости, церкви, дворцы и пр.

Однако компания, проводя на территории незаконные работы по строительству и добыче, нарушила природную и историческую среду и для скорейшего начала эксплуатации уничтожила наши историко-архитектурные и археологические памятники. Кроме того, в ходе строительства горно-рудного комплекса «Демирли» были уничтожены около 82 гектаров лесного покрова, где находились самые красивые образцы карабахских лесов, раскинувшихся на территории более 850 гектаров. Произошедшая экологическая трагедия и варварское уничтожение памятников культуры мастерски скрывались политической властью Армении от мировой общественности.

Даже мониторинговая система, принадлежащая организации Global Forest Watch, почему-то показывает эту экологическую трагедию просто как потерю трех гектаров леса. Как видно, компании Base Metals и сепаратистскому режиму удалось обмануть не только проживающих в Карабахе простых армян, но и осуществить это втайне от международных организаций.

В данном исследовании представлены доказательства варварства, совершенного в ходе строительства и разработки месторождения «Демирли». Для этого в Географической информационной системе создана историко-природная среда территории и проведен сравнительный анализ нынешней ситуации.

Метод исследования – дистанционное зондирование

На современном этапе дистанционное зондирование (Remote Sensing) в документировании археологических памятников, в частности, анализ изображений, полученных с искусственных спутников (далее – спутники), способствуют проведению успешных исследований. В последнее время спутниковые изображения превратились в надежные средства для документирования экологических, исторических территорий, исторических и археологических, монументальных и других памятников. Их главное преимущество заключается в том, что исследователь, не посещая территории, может провести анализ пространства, где размещается памятник. В исследовании использованы американские спутниковые изображения, с которых в 1977-1980-х годах был снят гриф секретности, подробные карты, созданные советскими топографами, топографические карты, изданные в 1989 году Генеральным штабом Советского Союза.

Серия искусственных спутников, известная как программа Hexagon, состояла из 20 разведывательных спутников, запущенных близко к орбите Земли и управляемых США во время холодной войны с 1972 по 1986 год. Программа была отправлена в космос для обеспечения США изображениями Земли, особенно для наблюдения за технологиями стратегического вооружения в СССР после соглашения об ограничении систем противоракетной обороны.

С 1979 по 1986 год 20 разведывательных спутников, включенных в программу, сделали снимки практически всех точек Земли (включая территорию Карабаха). Эти спутниковые снимки дают нам информацию о состоянии любой точки на Земле 30 или 40 лет назад. Эти спутниковые снимки хранятся в специальном архиве Геологической службы Министерства внутренних дел США. По изображениям собирается, отслеживается и анализируется научная информация о состоянии природных ресурсов. Центр наблюдения и науки о ресурсах Земли (EROS) Геологической службы имеет архив из 29 тысяч данных в качестве поставщика данных путем сканирования негативов рассекреченных изображений KH-9. В данном исследовании использовались изображения точек Земли со спутника КН-9, входящего в программу Hexagon.

Ущерб, нанесенный природной среде территории при строительстве горнорудного комплекса «Демирли»

Прежде чем приступить к анализу, были рассмотрены некоторые факты, появившиеся в армянской прессе за годы незаконной деятельности на руднике «Демирли». В 2012 году в издании Hegt.am была опубликована статья под названием «Какая судьба ожидает памятники на территории месторождения Кашан (Демирли)?» о результатах расследования, проведенного журналистом Айком Казаряном. Когда началось строительство рудника и руководители Base Metals, и руководители сепаратистского режима заявляли, что на территории нет лесов. Однако армянский журналист в статье написал, что сказанное не соответствует действительности. Кроме того, в статье указано, что на территории имеются 2500 памятников и надгробий. После того, как вопрос был освещен в прессе, руководство компании Base Metals пообещало перенести памятники.

Таким образом, нам удалось рассчитать площадь лесного покрова, показанного на карте, опубликованной в 1989 году, на территории строительства горнорудного комплекса «Демирли» путем интеграции в систему координат WGS-8 военно-топографических карт в Географической информационной системе. Это территория площадью 280 гектаров.

После этого обозначенный на карте участок леса был закреплен и на снимке, сделанном 22 августа 1977 года спутником Hexagon КН-9. Пространственный анализ лесного покрова, расположенного на территории, был проведен в Географической информационной системе со ссылкой к обоим свидетельствам. Таким образом, если сравнить спутниковые снимки времени постройки рудника и современной эпохи, то мы увидим, что в 2012-2015 годах компанией Base Metals было уничтожено 82 гектара леса.

Вандализм, совершенный против наших материальных и культурных памятников при строительстве горнорудного комплекса «Демирли»

По результатам исследования становится ясно, что на территории уничтожено как экологическое, так и материально-культурное наследие. Это преступление было скрыто как от прессы, так и от международных организаций. Мы обращаемся к международным организациям и международному суду, которые уполномочены принимать решения о сохранении материального и культурного наследия, принадлежащего народу Азербайджана, а также мировому культурному наследию. Представленные доказательства являются актом культуроцида, уничтожения культурного наследия народа, проживавшего в регионе на протяжении многих веков. Каждый из этих фактов подтверждается задокументированными искусственными космическими снимками. Эти преступления были совершены в результате совместной деятельности Республики Армения, сепаратистского режима в Карабахе и компании Base Metals. Целенаправленно уничтожались и разграблялись материально-культурное наследие и природные богатства азербайджанского народа. Указанные факты еще раз подтверждают важность проведения мониторинговой группой в составе представителей Министерства культуры Азербайджана, ученых и специалистов срочной проверки территории совместно с экологами. Речь идет об уже рассмотренном нами уничтожении более 2500 материальных и культурных памятников на площади более 850 гектаров. Среди них были крепость Мелика Аллахверди Меликства Хачын, крепость Мелика Исраиля, церкви и другие архитектурные памятники, являющиеся реликвиями албанской эпохи, сотни каменных крестов. Эти каменные кресты были христианскими памятниками, принадлежавшими Кавказской Албании и принадлежавшими Меликству Хачын в более поздний период.

Крепость хачынского мелика Мелика Аллахверди

Албанская могила в селе Гюльятаг

Албанская могила в селе Джанятаг

В научной литературе и архивных документах есть достаточно информации о переселении в 1828 году в эти места армянского населения сел Джанятаг и Гюльятаг на территории размещения месторождения. Территории, где были размещены армяне, были богаты древними памятниками, относящимися к Кавказской Албании. Одна из групп этих памятников – археологические памятники. Археологические раскопки в селе Гюльятаг, где было создано горно-рудное месторождение, началось еще в 1896 году. В тот год Московское археологическое общество командировало А.А.Иванковкого на Южный Кавказ. Он провел археологические раскопки в нескольких местах, в том числе на кургане номер 81 в селе Гюльятаг. Диаметр кургана составлял более 40 метров. Отчет, связанный с этими археологическими раскопками, известен многим работающим в регионе археологам. В тот период Иванковский писал о том, что на территории сел Джанятаг и Гюльятаг существовали многочисленные курганы. Обнаруженные им образцы материальной культуры впоследствии внесли большой вклад в проведение исследований на Южном Кавказе.

Сами армянские ученые, проводившие исследования в селе Гюльятаг, писали о том, что в селе находилась крепость Мелика Аллахверди. Протяженность этой крепости составляла 34, а ширина – 14 метров. В 4 километрах юго-западнее села находились развалины, относящиеся к средним векам. Кроме того, поблизости размещалось относящееся к Кавказской Албании кладбище, богатое древними каменными крестами.

В карабахском селе Джанятаг, известном антропоморфическими статуями, находились шесть таких памятников. Они были выявлены в результате исследований, проведенных в 1964-1987 годах. Однако впоследствии эти каменные памятники исчезли. Их судьба все еще остается неизвестной. В 1973 году количество памятников в селах Джанятаг, Моллалар и Шафибейли достигало 10.

На территории села Гюльятаг существовало оставшееся со времен царской России место для содержания карабахских скакунов. Неизвестна судьба и этого исторического памятника.

В 2012 году журналист армянского издания Hetq.am в своей статье писал: «Молчание историков «Арцаха», все еще не выразивших своего отношения к этой ситуации, непонятно». Компания, заявлявшая о том, что в ходе строительства промысла эти памятники не будут перемещены, впоследствии просто скрытно уничтожила их под промыслом. По сути, переместить эти памятники было невозможно.

Сабухи Гусейнов, эксперт Центра стратегических коммуникаций, главный специалист Института истории Национальной Академии наук Азербайджана