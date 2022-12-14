Выплата пенсий по республике запланирована на 15 декабря.
Как сообщили в Государственном фонде социальной зашиты, в этот же день будут выплачены пенсии и лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.
Выплата пенсий по республике запланирована на 15 декабря.
Как сообщили в Государственном фонде социальной зашиты, в этот же день будут выплачены пенсии и лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.
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