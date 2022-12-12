Пока Пашинян жаловался Путину на Азербайджан, секретарь Совбеза Армении выступал в роли «братьев Гримм», а «армянство» настаивало на замене российских миротворцев европейскими, французы легли костьми для дискредитации Баку. Весь этот поток лжи тормозит карабахское урегулирование и подписание мирного договора.

Баку приходится сталкиваться с большими проблемами, связанными с механизмами будто бы окончательного урегулирования армяно- азербайджанского конфликта. Из влиятельных мировых столиц противным сторонам настоятельно советуют «восстанавливать доверие» между народами. Но как его восстановить, высокопоставленные господа/товарищи чиновники, если его нет даже между ответственными лицами Армении и Азербайджана, несущими «правду в массы»? Почему нет, спросите вы наивно. В ответ приведем пару-другую примеров неких «пониманий по-своему» товарищей-господ, облеченных властью, которые они несут в эти самые массы. Говоря по-простому – врут.

В частности, секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что в Вашингтоне, в ходе его беседы с помощником президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикметом Гаджиевым, достигнута договоренность о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армянского населения, проживающего в Карабахе.

Разумеется, права и безопасность этих людей должны быть обеспечены страной, победившей в карабахской войне. Однако азербайджанская сторона на самом высоком уровне неоднократно заявляла, что соответствующий вопрос решается в рамках Конституции и законов АР, является ее внутренним делом, и создание неких «международных механизмов» обсуждению не подлежит.

Что кроется за лоббированием армянской стороной создания этих самых «механизмов», а не, скажем, вполне логичного предоставления Азербайджаном в международные организации своих обязательств по защите прав армянского населения, да и в целом национальных меньшинств, проживающих на территории АР? Думается, затягивание переговоров ради переговоров, то есть переливание из пустого в порожнее, чтобы отсрочить (доколе?) подписание Ереваном и Баку мирного договора. В подтверждение сказанного тот же Григорян заявил, что между ними достигнута договоренность только по одному пункту этого чрезвычайно спешного документа — установления дипломатических отношений в соответствии с Венской конвенцией. Он добавил, что «текст мирного договора трижды редактировался, и в настоящее время над ним работает армянская сторона». Но тут возникает вопрос – на каком основании устанавливаются дипломатические отношения, если соответствующая основа под них не подведена.

Ну и Армения не перестает носиться со страстным желанием ввести в зону конфликта международных миротворцев, однако пока безуспешно. Но почва для этого, на уровне массового сознания, готовится: достаточно ознакомиться с публикациями в армянской прессе. Армения не вела бы себя столь «свободно», если бы ее не поддерживала Франция, которая имеет свои интересы в торпедировании установления прочного мира между Арменией и Азербайджаном, о чем еще будет сказано. Здесь же вернемся к вопросу формирования общественного мнения.

В частности, народу, причем, небезуспешно, вдалбливается, будто бы власти Армении (с каких это пор?) против размещения международного миротворческого контингента в «Арцахе», тогда как три десятка наблюдателей гражданской миссии ЕС в РА сделали больше, чем несколько тысяч российских миротворцев. Как сказал в беседе с Lragir.am лидер Армянской конструктивной партии Андриас Гукасян, 20 декабря истекает срок пребывания миссии ЕС в РА, но работа ее должна быть пролонгирована до тех пор, пока их не сменят международные миротворческие силы. По его мнению, «предпосылки к их размещению есть», и МИД Франции соответствующее решение, которого, как известно – нет, поддерживает.

Все эти события разворачиваются на весьма неприятном фоне некоторого двурушничества Еревана, который, с одной стороны, жалуется президенту России Владимиру Путину на азербайджанскую «агрессию», ожидая от Москвы той «защиты», которую он вряд ли получит, с другой – активно использует «жилетку» Франции, с третьей – «авторитет» Вашингтона, которому Ереван постоянно «доказывает» свое стремление к мирному урегулированию и внушает, что Баку готовится к новым провокациям.

К этому, в параллельном режиме, добавляется разработка «госминистром Арцаха» — он же и «начальником гражданской обороны» — Рубеном Варданяном плана гражданской обороны этого региона. Как передают армянские СМИ, Варданян назвал организацию гражданской обороны на должном уровне приоритетной с точки зрения безопасности населения, подчеркнув, что это также должно быть одной из первоочередных задач деятельности «правительства». В общем, на не подконтрольной Баку азербайджанской территории планируется проводить учения и «образовательную работу» в населении.

Какую миссию выполняет российский миллиардер и меценат армянского происхождения в Карабахе, остается пока не до конца понятным: принято считать, что он «засланный казачок» Москвы. Вопрос в том – с какой целью. И что реально стоит за его «назначением» в Карабах, если таковое действительно имеет место. Как сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, «Мы готовы говорить с живущими в Карабахе армянами, но не с такими людьми, как отправленный Москвой Варданян, он отправлен с очень ясной повесткой». И процесс этот, подчеркнул азербайджанский лидер, уже начался.

Но вернемся к собственно вопросу вранья, принявшего тотальный характер, глашатаев которого Баку, с тем или иным успехом (ввиду большого количества «лапши»), пытается вывести на чистую воду. В этой связи приведем еще один пример: на последней встрече Путина с Пашиняном последний доложил российскому президенту о «росте напряженности в зоне ответственности российских миротворцев» и о перекрытии азербайджанской стороной Лачинского коридора. Но при этом дорога была разблокирована усилиями «никуда не годных» российских миротворцев (к последним, кстати, возникают вопросы). И ни слова о том, почему Ереван затягивает подписание мирного договора, и всю ответственность за напряженность сваливает на Баку.

Тема, вполне перекликаемая с «французской помощью», принятием Сенатом Пятой Республики резолюции с требованием немедленного вывода ВС Азербайджана с территории Армении (!) и введения санкций в отношении Баку. Что называется, «на голубом глазу» французы призвали европейских союзников «рассмотреть варианты самого сильного и адекватного ответа на новые нападения Азербайджана, включая конфискацию имущества азербайджанских лидеров и введение запрета на импорт азербайджанских нефти и газа». Сильно, неправда ли? И кое-что напоминает в контексте отъема собственности и введения санкций. Уж не сошел ли Париж с ума?

Армения резолюцией французов, а, фактически, их «Филькиной грамотой» очень воодушевилась. А зря. Потому как она рассчитана на внутреннее пользование, электоральную поддержку президента Макрона со стороны многочисленной и богатой армянской диаспоры и, что самое главное (с большой долей вероятности) – на претензии застолбить за собой хотя бы часть Южного Кавказа, оттеснив Россию, Турцию и Иран, причем, без каких-либо обязательств перед Ереваном, что ментору весьма удобно.

Подзуживание Франции, которая посредством ее министра Европы и иностранных дел Катрин Колонна подчеркнула необходимость продления мониторинговой миссии Евросоюза в силу ее эффективности, возбудила Россию. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обрушилась на весь ЕС, заявив, что «Брюссель всячески пытается вмешаться в процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном, чтобы застолбить свое присутствие на земле и в конечном итоге вытолкнуть Россию из региона, это их мечта». ЕС, подчеркнула она, своей активностью на Южном Кавказе руководствуется исключительно собственными конъюнктурными интересами. Добавим, что этим грешит не только Европейский Союз – уж такова доля региона. А Армения в этом деле выступает в роли базиса: пока – во всяком случае.

Словом, ожидать подписания мирного договора между Баку и Ереваном до конца нынешнего года, как и в начале будущего, не стоит, хотя Москва не устает заверять, что и впредь готова содействовать этому благому делу, равно как делимитации – демаркации азербайджано-армянской границы, о чем в интервью ТАСС заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар. «… В том числе – сказал он, — через организацию соответствующих трехсторонних встреч на высоком уровне на территории России».

Но не слишком ли много интересантов в затягивании, а не оперативности подписания договора, тянущих одеяло на себя, чтобы процесс этот по-честному сдвинулся с мертвой точки без подковерных политических игр в соответствии с арифметикой «один пишем – пять в уме», а в сумме получается обманка, политическое двурушничество и вообще — черт знает что.

Ирина Джорбенадзе, специально для Minval.az