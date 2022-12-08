Генеральная прокуратура Швеции направила в Верховный суд заявление о том, что два находящихся в королевстве гражданина Турции, экстрадиции которых потребовала Анкара, не могут быть высланы.

Об этом сообщает газета «Экспрессен».

Один из мужчин живет в провинции Даларна, получив статус беженца и постоянный вид на жительство. Он отрицает свою вину — использование мобильного приложения Bylock как части коммуникационной сети в движении Гюлена и участие во встречах его организации. По мнению шведской прокуратуры, действия, в которых обвиняется это лицо, не являются преступными по законодательству королевства. Кроме того, ему грозит преследование, если он вернется в Турцию, потому что там ему приписывают оппозиционные политические взгляды. «Учитывая наличие препятствий для экстрадиции, слушание дела в Верховном суде не требуется», — указано в заявлении генпрокуратуры.

Второй мужчина, имеющий в Швеции трехлетний вид на жительство и статус беженца, живет в районе Стокгольма. Он был осужден в 2016 году в Турции «за членство в вооруженной террористической организации», но также отрицает правонарушение — использование Bylock. Шведская генпрокуратура заявила, что это не является преступлением в Швеции, даже если приложение связано с определенной организацией. Кроме того, осужденный рискует подвергнуться преследованию, потому что турецкие власти видят в нем сторонника движения Гюлена.