Латвийские власти аннулировали лицензию на вещание телеканала «Дождь» — канал должен прекратить вещание в стране в ночь на 8 декабря. Как заявил глава Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш, «оценивая совокупность нарушений, НСЭСМИ убежден, что руководство «Дождя» не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии». Упомянул и угрозы госбезопасности.

Дело, впрочем, не только и не столько в судьбе отдельно взятого телеканала. Сильнейший удар получает сама по себе российская либеральная тусовка, чьим рупором и был «Дождь».

Напомним предысторию. Как уже рассказывал Minval, ведущий телеканала Алексей Коростелев попросил в эфире просил присылать на специальный «армейский» почтовый ящик «Дождя» истории, «как мобилизованные служат на фронте», после чего заявил: «Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте».

Сказать, что Коростелев «взорвал» аудиторию — ничего не сказать. В его словах совершенно справедливо усмотрели открытую поддержку российской армии в Украине. Более того, говорил ведущий как бы от имени канала. Причем «Дождь» уже с июня вещает с территории Латвии, и его журналисты, находясь на территории НАТО и ЕС, могут позволить себе не опасаться кары за недостаточный патриотизм.

Реакция последовала тут же. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс на своей личной странице в Twitter посоветовал: «Я считаю, что Дождь должен переехать в Россию, им нужно аннулировать вид на жительство. Чаша нашего терпения переполнена». В редакции почувствовали, что запахло жареным, и принялись всеми силами открещиваться от слов ведущего. Коростелева спешно уволили. Запустили официальную версию: «Дождь» не помогал и не помогает российской армии, а слова ведущего в эфире — это «оговорка». И вообще, телеканал против войны. Но этому уже не поверили.

Метафора про «перышко, которое ломает спину верблюду», успела набить мозоли на ушах. А здесь имело место далеко не «перышко». Ведущий не «оговорился» — он проговорился. И нечаянно обозначил позицию «Дождя» с той степенью откровенности, которая в планы руководства канала не входила. И в результате «толкнул мяч». «Дождю» припомнили и показанную в эфире карту, где Крым был указан как территория России, и многое другое.

Но куда информативнее и важнее — реакция на происшедшее российской либеральной «тусовки». Квинтэссенцию выразил небезызвестный Шендерович, тот самый, который во время 44-дневной войны обвинял в агрессии Азербайджан и трещал в ФБ, что признанные границы его не интересуют. По его мнению, «потеря концентрации, враг прямого эфира, вывела его (ведущего «Дождя» Коростелева — Minval) на чрезвычайно неудачную формулировку, сдетонировавшую политическим скандалом”, обвинения в поддержке войны — это «подлый и очевидный подлог»…А самое главное, и самое возмутительное, брошенным на украинский фронт российским «чмобикам» надо, оказывается, посочувствовать: «…Этот ванька, брошенный на убой в холодный окоп, ванька, не имевший возможности откупиться от военкома и, может быть, даже не знающий слова «эмиграция»… ванька, пусть даже насмерть задуренный коллективом скабеевых и верящий в Путина и борьбу с укронацизмом… — он все равно человек! И жалость к нему (не пожелание победы, а именно жалость) со стороны как минимум соотечественника — никакая не поддержка войны, а нормальная человеческая реакция».

И вот эта «установка», что «бедным мальчикам», которые мерзнут в окопах где-то под Бахмутом, надо «посочувствовать» и отправить им тёплые носочки, куда информативнее самого по себе ляпа Коростелева.

Честно говоря, не хочется спрашивать, нарисует ли кто-то из этих самых «чмобиков» свою «Бахмутскую богоматерь», по аналогии со «Сталинградской мадонной» немецкого военврача, когда немцам в Сталинграде тоже приходилось ой как несладко, и если да, то как ее воспримет аудитория — задумается о цене захватнической войны или в очередной раз примется жалеть «бедных мальчиков». Если кто забыл, украинская война — это не только вторжение российской армии на территорию Украины, которая России никоим образом не угрожала. Это еще и ужасающая хроника военных преступлений: убийств мирных жителей, грабежей, мародерства, изнасилований…Так вот, может, это для кого-то новость, но стиральные машины из украинских домов тащили эти самые «бедные мальчики», а не лично Сергей Шойгу. Расстреливали людей в Буче и насиловали девочек-подростков тоже «бедные мальчики», а не генерал Герасимов. Власти Украины публикуют имена наводчиков российских ракет, то есть тех, кто определяет цели для ударов: жилые кварталы, больницы, роддома, электростанции…Это им, по версии российской либеральной тусовки, надо «посочувствовать»?

Словом, скандал вокруг «Дождя» еще раз подтвердил: российская как бы либеральная тусовка оказалась не менее «имперской», чем Z-фанаты. Да, здесь не любят Путина, Ротенбергов и прочих Ролдугиных, возмущаются по поводу «домиков для уточки» и дворца в Геленджике. Но это не эпическая битва и не выбор «стороны Добра», а не более чем внутренние «разборки».

Есть хорошее, хотя и немного циничное, правило: не надо очаровываться — тогда разочаровываться не придется. Для азербайджанской аудитории иллюзии насчёт российской «либеральной тусовки» закончились, не начавшись, еще в январе 1990 года. И за прошедшие более чем три десятка лет было предостаточно доказательств, что «очаровываться» действительно не стоило. Да, еще недавно такие взгляды и оценки были, если угодно, «не в тренде». Но отзыв лицензии у «Дождя» — верный признак, что российская либеральная тусовка теряет не только неприкосновенность, но и имидж. Начистоту говоря, многие эксперты уже давно предупреждали: считающиеся вроде бы «либеральными» РосСМИ, вроде «Дождя», «Медузы» или даже «Новой газеты», тоже проводят узнаваемый кремлевский нарратив — просто делают это чуть тоньше, не так «в лоб», как это принято на российских федеральных каналах. Теперь их услышали по крайней мере в Риге. И не исключено, что это только первый шаг. Простите за каламбур, «Дождь» подмочил репутацию российской либеральной тусовки слишком сильно. И по такому поводу, что это уже будет затруднительно «не заметить».

И все это произошло как раз в то время, когда та же либеральная тусовка продолжает при каждом удобном случае всхлипывать и стонать, почему это зловредный Запад ну никак не желает делать разницу между сторонниками Кремля и «хорошими россиянами», вникать в тонкости их душевных мук и — какой ужас! — практикует «коллективную ответственность» вместе с «cancel culture». Но процесс «разочарования после очарования» уже не остановить.

А это куда серьёзнее, чем может показаться на первый взгляд. Именно в российской либеральной тусовке, среди ее лидеров, кто-то готов искать альтернативу нынешнему режиму в кавычках и без. А представители самой этой «тусовки» тоже не сомневаются, что стоит лишь им встать у руля, как они немедленно получат гору подарков, от снятия санкций и возвращения «рукопожатности» до…

А вот об этом «до» надо бы поговорить подробно. Потому как и для Z-фанатов, и для как бы «либералов» главный «подарок», который они желают получить от Запада — это карт-бланш на действия РФ в своей «сфере влияния». В России прекрасно помнят, как мир во времена «эйфории Горби» уже «очаровался» российскими реформаторами. И до 2014 года был готов закрывать глаза на все то, что вытворял Кремль на национальных окраинах бывшего СССР, в том числе и в Азербайджане. Более того, и сегодня находятся персонажи вроде Макрона, которые готовы рассуждать о необходимости дать возможность Кремлю «сохранить лицо» — разумеется, за счет Украины. Наконец, за годы этой «эйфории Горби-Ельцина» в западную политику пришло немало тех, кто и сегодня готов на многое — только бы вернуть те времена, когда «семерка» была «восьмёркой», а в качестве платы за дружбу после отставки можно было занять весьма хлебные посты в российских монополиях и корпорациях.

Но та готовность западных политиков «смотреть в другую сторону» обернулась сегодня украинской войной. И есть серьезные шансы, что в мировых столицах тоже извлекут уроки, сделают выводы и не купятся на словесные кружева «имперцев-лайт» — притом что еще не известно, насколько они на самом деле «лайт».

Просто потому, что цена ошибки здесь будет слишком высокой.

Нурани, обозреватель