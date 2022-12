Россия пытается воспользоваться стремлением Запада вести диалог, чтобы создать динамику, при которой западные официальные лица будут вынуждены пойти на опережающие уступки в надежде убедить РФ вступить в переговоры, пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По их словам, заявления президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова свидетельствуют о том, какими могут быть некоторые из таких желаемых предварительных уступок. В частности, речь идет о сокращении западной финансовой и военной помощи Украине, признании незаконной аннексии Россией украинских территорий и ограничении военных действий НАТО и Запада в Европе.

«Кремль также сохраняет расплывчатость в формулировках относительно предмета переговоров, вероятно, чтобы убедить западных официальных лиц начать переговорный процесс без четкого определения, будут ли такие переговоры направлены на прекращение огня, мирный процесс или окончательное мирное соглашение», — отмечает ISW.

Эксперты уверены, что только Россия извлечет выгоду от временного соглашения с Украиной и западными странами, которое создало бы паузу в боевых действиях и позволило бы РФ укрепить вооруженные силы для будущих военных операций ради достижения максималистских целей в Украине.

NEW: #Russia is attempting to capitalize on the Western desire for negotiations to create a dynamic in which Western officials feel pressed to make preemptive concessions to lure Russia to the negotiating table.

Our latest on #Ukraine w/@criticalthreats: https://t.co/RDF557vIc5 pic.twitter.com/z0o82ZOhDC

— ISW (@TheStudyofWar) December 3, 2022