Провел очень конструктивную встречу с председателем Комитета по внешним связям Палаты представителей Нидерландов господином Рудмером Херемой и его сотрудниками. Проинформировал его о постконфликтной ситуации, позиции Азербайджана, военных преступлениях Армении. Необходимо наращивать диалог с голландскими депутатами. Спасибо за понимание.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев.

Very constructive meeting with the Chair of the Committee on Foreign Affairs of ⁦@2eKamertweets⁩ Mr. Rudmer Heerema and his staff. Briefed him on post-conflict situation, 🇦🇿‘s position, Armenian war crimes. More dialogue is needed with Dutch MPs. Thank you for understanding pic.twitter.com/S8DhEykH9P

